Messi ist zurück und startet die Show: Sechs Tore in Miami (Video)

Lionel Messi Schon in seinem ersten Spiel im Leagues Cup zeigte er erneut, dass er ein entscheidender Spieler ist. Der argentinische Star erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage und wurde beim 4:2-Sieg von Inter Miami gegen den mexikanischen Vertreter Atlético de San Luis zum Helden.

Der Klub aus Florida geriet bereits in der 4. Minute in Rückstand. Doch statt Inter Miami zu verunsichern, weckte das frühe Tor der Gäste Messi auf: Bis zur Pause trafen die Gastgeber viermal.

Die Gäste trafen zuerst, Messi antwortete sofort

Für Atlético de San Luis begann die Partie hervorragend. In der 4. Minute nutzte David Rodríguez eine Lücke in der Abwehr und brachte den mexikanischen Klub in Führung.

Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 11. Minute schloss Messi einen von Noah Allen eingeleiteten Angriff mit einem präzisen Schuss zum Ausgleich ab.

Dieses Tor war Messis erstes für Inter Miami seit der Weltmeisterschaft. Im vorherigen Spiel war er als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen, während er im Auftaktspiel des Leagues Cup von der ersten Minute an spielte.

Messi zerlegte die gegnerische Abwehr in der ersten Halbzeit

Nach dem Ausgleich von Inter Miami änderte sich die Situation auf dem Platz grundlegend. Die Gastgeber kontrollierten den Ball und begannen, ihre Angriffe über Messi, Rodrigo De Paul und Telasco Segovia aufzubauen.

In der 26. Minute brachte Segovia die Floridianer in Führung. Kurz vor der Pause betrat Messi erneut die Bühne: In der 44. Minute erzielte er sein zweites Tor und stellte auf 3:1.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde der Argentinier zum Vorlagengeber. Nach seinem Zuspiel erzielte Innenverteidiger Micael das vierte Tor. Damit war Messi an drei Treffern in den ersten 45 Minuten beteiligt.

San Luis erhöhte nach der Pause den Druck

Der mexikanische Klub gab sich nach der Pause nicht geschlagen. In der 51. Minute verkürzte Rafa Lorente den Rückstand und gab den Gästen Hoffnung auf eine Aufholjagd.

Atlético de San Luis übernahm in einigen Phasen der zweiten Halbzeit die Initiative und setzte die Abwehr von Inter Miami unter Druck. Die Gastgeber bewahrten jedoch ihren Vorsprung aus der ersten Halbzeit und starteten mit einem wichtigen Sieg in das Turnier.

Auch das Wetter beeinflusste den Spielverlauf. Wegen eines Gewitters wurde die Partie für einige Zeit unterbrochen. Nach der Fortsetzung änderte sich am Ergebnis jedoch nichts mehr.

Messi glänzt erneut in seinem Lieblingsturnier

Der Leagues Cup nimmt in Messis Karriere bei Inter Miami einen besonderen Platz ein. Der argentinische Star bestritt 2023 in diesem Wettbewerb seine ersten Spiele für den US-Klub und führte das Team zum ersten Titel seiner Geschichte.

In jenem Turnier erzielte Messi in sieben Spielen zehn Tore und wurde Torschützenkönig sowie bester Spieler des Wettbewerbs. Inter Miami besiegte Nashville im Finale im Elfmeterschießen und gewann den Titel.

Drei Jahre später begann er seinen nächsten Anlauf im Turnier erneut mit einem Doppelpack. Besonders seine Leistung im ersten großen Spiel nach der schweren Niederlage im WM-Finale lieferte wichtige Hinweise auf seinen mentalen und körperlichen Zustand.

Im neuen Format zählt jedes Tor

Am Leagues Cup 2026 nehmen insgesamt 36 Klubs aus der MLS und der Liga MX teil. In der ersten Runde bestreitet jedes Team drei Spiele gegen Vertreter der jeweils anderen Liga.

Für die MLS und die Liga MX werden separate Tabellen erstellt. Die jeweils vier besten Teams erreichen das Viertelfinale. Deshalb könnten nicht nur Siege, sondern auch die Tordifferenz entscheidend sein.

Inter Miami holte im ersten Spiel drei Punkte und eine positive Tordifferenz von zwei Treffern. Die zwei Gegentore zeigten dem Trainerstab jedoch auch, dass an einigen Problemen in der Defensive gearbeitet werden muss.

Als Nächstes wartet Monterrey

Der Klub aus Florida bestreitet sein zweites Spiel im Leagues Cup am 8. August erneut zu Hause. Gegner ist diesmal Monterrey, einer der stärksten und finanzkräftigsten Klubs Mexikos.

Im letzten Spiel der ersten Runde empfängt Inter Miami am 12. August León. Alle drei Partien sollen im Nu Stadium ausgetragen werden.

Leagues Cup, erste Runde

Inter Miami — Atlético de San Luis — 4:2

Tore: Messi, 11., 44.; Segovia, 26.; Micael, 45.+7 — David Rodríguez, 4.; Rafa Lorente, 51.

Inter Miami startete mit einem Sieg in das Turnier, doch die wichtigste Nachricht des Abends war nicht das Ergebnis. Der 39-jährige Messi kehrte nach der Weltmeisterschaft auf den Platz zurück und steuerte in einer Halbzeit drei entscheidende Aktionen bei.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!