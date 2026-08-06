OpenAI zahlt 3,2 Millionen Dollar wegen Klage des US-Justizministeriums

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat sich bereit erklärt, 3,2 Millionen Dollar an Strafen und Entschädigungen zu zahlen, um die Bedenken des US-Justizministeriums hinsichtlich seiner Einstellungspolitik auszuräumen. Laut Ixbt.com wurde die Untersuchung eingeleitet, nachdem festgestellt worden war, dass einige Praktiken des Unternehmens bei der Einstellung ausländischer Fachkräfte die Rechte von US-Bürgern eingeschränkt hatten. Ixbt.com berichtet .

Die Untersuchung des Justizministeriums ergab, dass OpenAI und seine Tochtergesellschaft Statsig Inc. bei bestimmten Stellen Bewerber mit befristeten Arbeitsvisa bevorzugten. Dadurch wurden die Möglichkeiten von US-Bürgern eingeschränkt, sich auf diese Stellen zu bewerben. Nach den Erkenntnissen des Ministeriums warb das Unternehmen für einige Positionen ausländische Fachkräfte an, ohne die Stellen auf seiner offiziellen externen Website auszuschreiben.

Fragwürdige Einstellungspraktiken

Im Verlauf der Untersuchung wurden auch mehrere ungewöhnliche Methoden im Verfahren zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen festgestellt. So wurden einige Stellen ausschließlich nachts ausgeschrieben, während bestimmte Bewerber aufgefordert wurden, anstelle des standardmäßigen elektronischen Bewerbungsverfahrens Bewerbungen in Papierform einzureichen. Obwohl diese Praktiken weniger als zehn Stellen betrafen, betonte das Justizministerium ihre Bedeutung für gleiche Chancen auf hoch bezahlte Arbeitsplätze im Technologiesektor.

Gemäß den Bedingungen der unterzeichneten Vereinbarung zahlt OpenAI eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 1,2 Millionen Dollar an den Staat. Außerdem wird ein Fonds in Höhe von 2 Millionen Dollar eingerichtet, um Mitarbeiter zu entschädigen, die durch die umstrittenen Praktiken möglicherweise geschädigt wurden. Im Gegenzug verpflichtete sich das Unternehmen, seine Einstellungsverfahren zu überprüfen, Mitarbeiter zu den Anforderungen des Einwanderungsrechts zu schulen und sich der Aufsicht des Ministeriums zu unterstellen.

Offizielle Stellungnahme des Unternehmens

Diese Vereinbarung ist die dreizehnte Einigung seit der Wiederaufnahme des zivilrechtlichen Programms des Justizministeriums zur Überwachung von Diskriminierung bei der Beschäftigung im Jahr 2025. Vertreter von OpenAI erklärten, dass das Unternehmen zwar nicht vollständig mit den Ergebnissen der Untersuchung übereinstimme, sich aber entschieden habe, die Vereinbarung zu unterzeichnen, um den Streit gütlich beizulegen und den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Die Unternehmensvertreter betonten, dass die Gewinnung der qualifiziertesten Fachkräfte aus aller Welt notwendig sei, um die ehrgeizigen Ziele von OpenAI bei der Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) zu verwirklichen. Zugleich erklärten sie, dass das Unternehmen das PERM-Programm weiter ausbauen werde, das ausländischen Mitarbeitern die Beantragung eines dauerhaften Aufenthaltsstatus ermöglicht.