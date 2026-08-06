Cristiano Ronaldo zeigt seine Multimillionen-Supersportwagen-Garage

Al-Nassr-Kapitän Cristiano Ronaldo präsentierte auf seiner Social-Media-Seite seine private Autosammlung, die mehrere Millionen Euro wert ist. Wie Goal.com berichtet, veröffentlichte der 41-jährige portugiesische Stürmer drei Fotos seiner Luxusgarage und versah sie mit dem kurzen Kommentar: „Meine Spielzeuge.“ Goal.com berichtet darüber.

In der Fahrzeugflotte des fünfmaligen Ballon-d’Or-Gewinners stehen Berichten zufolge äußerst seltene und teure Sportwagen. Zu seiner Sammlung gehören demnach vier Ferraris, ein Lamborghini Aventador, ein Porsche 911, zwei Bugattis und ein McLaren Senna sowie weitere luxuriöse Supersportwagen.

Die seltene Sammlung und ihr Wert

Cristiano Ronaldo soll insgesamt rund 13 Sportwagen besitzen. Der Wert dieser seltenen Garage wird auf etwa 11 Millionen Euro geschätzt. Die Sammlung ist das Ergebnis der enormen Einnahmen des Fußballers während seiner Zeit bei Spitzenklubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus sowie während seiner zwei Jahrzehnte in Saudi-Arabien.

Die Veröffentlichung des Fotos fiel in die Urlaubszeit des Fußballers. Nachdem Portugals Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 beendet war, erholte sich der erfahrene Stürmer mit seiner Familie auf Mallorca. Währenddessen absolvierte sein Klub Al-Nassr sein Trainingslager zur Saisonvorbereitung in Lissabon.

Vorbereitung auf die neue Saison

Ronaldo zeigte sich beim Freundschaftsspiel von Al-Nassr gegen Almería am Spielfeldrand und begrüßte seine Teamkollegen. Das Trainerteam hatte jedoch ein zusätzliches Programm zur körperlichen Regeneration für ihn ausgearbeitet, sodass er erst später ins vollständige Mannschaftstraining einstieg.

Al-Nassrs Trainingslager in Lissabon endete im August, und die Mannschaft kehrte nach Riad zurück. Vor dem Start der neuen Saison der Saudi Pro League nahm Ronaldo wieder am vollständigen Mannschaftstraining teil. In der vergangenen Saison gewann Al-Nassr die Meisterschaft und beendete damit die titellose Serie des Klubs, die seit Ronaldos Triumph mit Juventus in der Serie A im Jahr 2020 angehalten hatte.