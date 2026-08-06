Luka Modrić erklärt, warum er seinen Vertrag bei Milan verlängert hat

Der erfahrene Mittelfeldspieler Luka Modrić hat über die Verlängerung seines Vertrags bei Milan um ein weiteres Jahr gesprochen, nachdem er seinen körperlichen Zustand gründlich bewertet hatte. Laut La Gazzetta dello Sport entschied sich der kroatische Routinier trotz der Rückschläge am Saisonende, im San Siro zu bleiben, und betonte seinen starken Wunsch, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen. Goal.com berichtet .

Der frühere Ballon-d’Or-Gewinner äußerte sich außerdem zum Vertragsabschluss und zu seinen Gefühlen. Dabei räumte er ein, dass alles von seinem körperlichen Zustand abhing. Nach Modrićs Angaben hätte er den Vertrag bereits im Dezember unterschreiben können, wollte sich jedoch nicht beeilen.

Körperlicher Zustand und Vertragsdetails

„Ich wusste immer, dass ich noch ein Jahr spielen wollte. Ich hätte den Vertrag bereits im Dezember unterschreiben können, aber ich wollte das nicht, weil ich auf meinen Körper hören musste. Es war wichtig für mich zu verstehen, wie ich mich fühlte und ob ich noch den Wunsch zu spielen hatte“, sagte Modrić. Seiner Aussage zufolge beseitigten letztlich das Vertrauen der Vereinsführung in ihn und seine eigene Motivation alle Zweifel.

Die Saison 2025/26 war für Milan äußerst schwierig. Während der Spielzeit hatte die Mannschaft dem wichtigsten Titelrivalen Inter lange einen starken Kampf geliefert. Ein drastischer Einbruch zum Saisonende führte jedoch dazu, dass das Team auf den fünften Platz abrutschte und die Qualifikation für die Champions League verpasste.

Fehler und Verletzungen in der Saison

Modrić betonte ausdrücklich, dass eine Verletzung zu den Rückschlägen in den entscheidenden Spielen gehörte. Wegen eines Jochbeinbruchs musste er die wichtigsten Partien verpassen, und der fehlende Anführer auf dem Platz wirkte sich stark auf die Mannschaft aus. Er verhehlte nicht, dass er bedauerte, dem Team am Saisonende nicht helfen zu können.

Nach Ansicht des Spielers wurde die Mannschaft zu sorglos, als sie komfortabel auf dem zweiten Platz lag. Insbesondere nach dem wichtigen Spiel gegen Lazio kam es zu einer psychologischen Veränderung. Nachdem die Mailänder erkannt hatten, wie schwierig der Titelgewinn werden würde, verloren sie die für die europäischen Plätze erforderliche Intensität.

„Wir müssen einfach aus unseren Fehlern lernen. Bis zum Spiel gegen Lazio lagen wir oben, danach merkten wir, wie schwierig der Titelgewinn werden würde, und unsere Leistung ließ etwas nach. Wir machten den Fehler zu glauben, die Champions-League-Qualifikation bereits sicher erreicht zu haben“, schloss der Spieler.