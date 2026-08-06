Xabi Alonso fürchtete Platz zehn nicht: Was sah er bei Chelsea?

Chelseas neuer Cheftrainer Xabi Alonso erklärte, warum er das Angebot des Londoner Klubs angenommen hat. Der spanische Coach konzentrierte sich nicht auf die schwachen Ergebnisse der vergangenen Saison, sondern auf das Potenzial der Mannschaft, das noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Der Londoner Klub beendete die Premier-League-Saison 2025/26 mit 52 Punkten auf dem zehnten Platz. Eine 1:2-Niederlage gegen Sunderland am letzten Spieltag kostete den Klub zudem die Teilnahme am Europapokal.

Alonso, der die Mannschaft unter diesen Umständen übernahm, betrachtet das Projekt nicht als Risiko, sondern als große Chance.

„Es war für alle der richtige Zeitpunkt“

Xabi Alonso bei Chelsea Er erklärte seine Entscheidung, die Arbeit dort aufzunehmen, mit dem Zusammenspiel von Zeitpunkt und Chance.

„Ich hatte das Gefühl, dass es sowohl für diesen Klub als auch für mich der richtige Zeitpunkt war. Es war eine gute Gelegenheit. Die Mannschaft hatte in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass sie auf hohem Niveau spielen kann, und die Situation war nicht so hoffnungslos, wie sie von außen wirkte.“

In einem offiziellen Klubinterview betonte Alonso außerdem, dass ihn Chelseas Kader und dessen Potenzial begeistern. Er will gemeinsam mit den Spielern eine neue Spielidee entwickeln, die Atmosphäre an der Stamford Bridge wiederbeleben und die Verbindung zu den Fans stärken.

Für den spanischen Trainer hing die Entscheidung nicht nur mit der Geschichte des Klubs oder seinem Wunsch zusammen, in der Premier League zu arbeiten. In Gesprächen mit der Führung erkannte er gemeinsame Vorstellungen von der Zukunft der Mannschaft.

Welches Potenzial steckt hinter Platz zehn?

Chelseas Ergebnis der vergangenen Saison entsprach weder den finanziellen Möglichkeiten des Klubs noch der Qualität des Kaders. Die Mannschaft gewann 14 von 38 Spielen, spielte zehnmal unentschieden und verlor 14 Partien.

Alonso möchte die individuelle Qualität des Kaders jedoch nicht allein anhand der Abschlusstabelle beurteilen.

„Hier gibt es eine große Chance zur Weiterentwicklung. Wie lange das dauern wird, werden wir sehen. Wir haben mit Veränderungen begonnen, analysieren den Kader und denken über die Zukunft nach.“

Seiner Ansicht nach zeigt die Fähigkeit der Mannschaft, in der jüngeren Vergangenheit auf hohem Niveau zu konkurrieren, dass das Potenzial des Kaders weiterhin vorhanden ist. Die wichtigste Aufgabe besteht nun darin, die Fähigkeiten der Spieler in einem einheitlichen Spielstil zu bündeln.

Wird eine Saison ohne Europapokal zur Chance?

Chelsea wird in der kommenden Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Für das Ansehen und die Einnahmen des Klubs ist das ein schwerer Verlust, dem neuen Trainer könnte es jedoch auch gewisse Vorteile bieten.

Alonso wird unter der Woche mehr Zeit haben, mit den Spielern zu arbeiten, taktische Ideen im Training gründlich einzustudieren und die Belastung des Kaders zu steuern. Die Konkurrenten in der Champions League oder Europa League müssen dagegen während der Saison mit einem deutlich dichteren Spielplan umgehen.

Das Fehlen des Europapokals ist jedoch keine Erfolgsgarantie. Im Gegenteil: Da die gesamte Aufmerksamkeit des Klubs auf der Premier League liegt, steigt der Ergebnisdruck noch weiter.

Chelseas Kapitän Reece James räumte ebenfalls ein, dass die vergangene Saison deutlich unter den Standards des Klubs lag. Er sagte, die Mannschaft müsse wieder um Titel und die Qualifikation für den Europapokal kämpfen.

Welche Mannschaft will Alonso aufbauen?

Xabi Alonso will bei Chelsea nicht nur kurzfristige Ergebnisse erzielen, sondern auch eine nachhaltige Fußballkultur aufbauen.

Er betrachtet Erfolg nicht als Ergebnis zufälliger Siege, sondern als Folge täglicher richtiger Entscheidungen, hoher Ansprüche und der gemeinsamen Arbeit aller Bereiche auf ein Ziel hin.

„Erfolg ist die Folge guter Arbeit, hochwertiger Entscheidungen und der richtigen Kultur, die wir aufbauen wollen. Wenn wir jeden Tag spüren, dass wir auf dem richtigen Weg sind, können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken.“

Es wird erwartet, dass der spanische Trainer nicht nur auf die technischen Fähigkeiten der Spieler großen Wert legt, sondern auch auf ihre Disziplin, Bewegungsintensität und die Erfüllung ihrer Aufgaben im Team.

Chelsea hat Alonso mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Er nahm am 1. Juli 2026 offiziell seine Arbeit auf. Die Vereinbarung zeigt, dass die Klubführung bereit ist, dem Trainer Zeit für den Neuaufbau der Mannschaft zu geben.

Kaderentscheidungen werden entscheidend sein

Alonso und die Klubführung analysieren derzeit den vorhandenen Kader, um festzulegen, welche Spieler Teil des neuen Projekts bleiben und wer sich nach einem anderen Verein umsehen muss.

Chelseas Hauptproblem ist kein Mangel an Talent. In den vergangenen Jahren gab der Klub viel Geld aus und verpflichtete zahlreiche junge Spieler. Häufige Kaderveränderungen, Trainerwechsel und das Fehlen eines stabilen Spielsystems verhinderten jedoch, dass sie ihr Potenzial vollständig ausschöpfen konnten.

Alonso muss den großen Kader nun nicht einfach nur verwalten, sondern ihn in eine ausgewogene Mannschaft verwandeln. Dafür könnte es notwendig sein, sich von einigen bekannten Spielern zu trennen, erfahrene Führungsspieler zu halten und den jüngeren Akteuren klare Aufgaben zu geben.

Für Chelsea kein weiteres Experiment

Xabi Alonso kam nicht zu Chelsea, um eine fertige Mannschaft zu übernehmen. Er entschied sich für einen Klub, dessen Ergebnisse zurückgegangen waren, der ohne Europapokal dastand und erneut gezwungen war, seine Richtung zu ändern.

Der spanische Trainer erkennt hinter dieser Instabilität jedoch eine große Chance. Seiner Ansicht nach besitzt der Kader Qualität, verfügt der Klub über große Möglichkeiten und haben die Fans weiterhin den Wunsch, wieder eine starke Mannschaft zu sehen.

Nun muss das von Alonso erkannte Potenzial auf dem Platz in Ergebnisse umgewandelt werden. Die wahre Bewertung der neuen Ära bei Chelsea wird nicht in den ersten Interviews des Trainers sichtbar, sondern in den ersten Monaten der Premier League.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!