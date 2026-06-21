William Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-Spieler

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William Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-Spieler

Arsenal-Verteidiger William Saliba sprach offen darüber, wie er sich nach der schmerzhaften Niederlage im Champions-League-Finale fühlt und wie die Atmosphäre in der französischen Nationalmannschaft ist. Für das Mitglied des Londoner Clubs, der im dramatischen Spiel in Budapest die Chance gegen Paris Saint-Germain verpasste, war diese Niederlage einer der schwersten Schläge seiner Karriere. Der Spieler betonte jedoch, dass er diesen Misserfolg bereits hinter sich gelassen habe. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com wurde das Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen mit 4:3 für die Pariser entschieden. Diese Niederlage zerstörte die Träume von Mikel Artetas Schülern, zum ersten Mal einen prestigeträchtigen Europapokal zu gewinnen. Der 25-jährige Verteidiger William Saliba betont, dass diese Erfahrung das Team dazu antreiben wird, in der kommenden Saison 2026-27 noch stärker zu sein.

Witze in der Nationalmannschaft und psychische Erholung

Interessanterweise spielen fünf Paris Saint-Germain-Spieler in der französischen Nationalmannschaft. Saliba verbarg nicht, dass bei Treffen mit den Teamkollegen, die dieses Finale gewonnen hatten, gegenseitige Neckereien herrschten. Seinen Worten zufolge machen sich die Pariser Spieler oft über ihn lustig, indem sie ihn an das Finalergebnis erinnern.

"Manchmal spreche ich mit den fünf Parisern darüber, wir necken uns beim Essen gegenseitig. Das alles geschieht in einem freundschaftlichen Geist", sagt der ehemalige Marseille-Verteidiger. Saliba gab an, dass er sich solche Witze nicht zu Herzen nimmt und seine gesamte Aufmerksamkeit darauf richtet, mit der Nationalmannschaft neue Gipfel zu erklimmen.

Saliba erklärte, dass der sofortige Wechsel in die Nationalmannschaft nach dem Saisonende der Vereine ihm geholfen habe, sich mental zu erholen. Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ist so intensiv, dass keine Zeit bleibt, über vergangene Fehler nachzudenken. Obwohl die ersten drei oder vier Tage schwierig waren, strebt er nun vollständig nach neuen Zielen.

Nächste Pläne der französischen Nationalmannschaft

Derzeit belegt die französische Nationalmannschaft unter Didier Deschamps den zweiten Platz in Gruppe I. Das Spiel gegen die irakische Nationalmannschaft am 22. Juni könnte die Play-off-Frage für die Franzosen klären. Wenn Frankreich gewinnt und auch Norwegen in seinem Spiel erfolgreich ist, sichern sich die "Les Bleus" vorzeitig das Ticket für die nächste Runde.

Salibas psychischer Zustand ist für die Arsenal-Fans sehr wichtig, da er als Hauptpfeiler der Verteidigungslinie des Teams gilt. Sein souveränes Spiel auf internationaler Ebene und das schnelle Vergessen der Vereinsniederlage werden zweifellos dazu beitragen, dass der Londoner Club in der nächsten Saison mit mehr Elan in die Spiele geht.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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