Lamine Yamal, das junge Talent der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, hat interessante Gedanken über seine Zukunft und taktische Änderungen auf dem Platz geäußert. Der 17-jährige Fußballer, der derzeit als Flügelstürmer glänzt, prognostiziert, dass er im Laufe der Zeit wie der legendäre Lionel Messi ins Zentrum rücken wird. Dies berichtete Goal.com unter Berufung auf El Mundo. Goal.com berichtet darüber.

Lamine Yamal betonte, dass die gegnerischen Verteidiger eine übermäßig harte und kollektive Kontrolle über ihn ausüben. Dass er auf dem Flügel von mindestens drei Verteidigern umzingelt wird, veranlasst das junge Talent dazu, seinen Spielstil zu reformieren. Seiner Meinung nach ist die Chance, einem solchen intensiven Druck im zentralen Bereich zu entgehen, höher.

Lionel Messis Erfahrung und taktische Lösung

"Ich glaube, Lionel Messi wurde zu seiner Zeit ebenfalls von drei Verteidigern bewacht. Der einzige Ort, an dem drei Spieler Sie nicht jagen können, ist die Mitte des Spielfelds. Dort sind so viele Spieler, dass es für die Verteidiger schwierig ist, sich nur auf eine Person zu konzentrieren. Mit der Zeit werde ich auch dorthin wechseln, da man im Zentrum mehr Freiheit findet, als gegen drei Leute auf dem Flügel zu spielen", sagt Lamine Yamal.

Der Fußballer, der derzeit eine tragende Säule auf dem rechten Flügel von FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft ist, glaubt, dass das Spiel im Zentrum seine Effizienz steigern wird. Seinen Worten zufolge gibt es im zentralen Bereich größere Möglichkeiten, Lücken zwischen den gegnerischen Verteidigungslinien zu nutzen und eine direkte Gefahr für das Tor darzustellen. Dies wird ihn weiter zu einem entscheidenden (decisive) Spieler formen.

Lamine Yamal enthüllte auch, wie sich die Gegner auf ihn vorbereiten. Er sagt, dass es heutzutage fast unmöglich geworden ist, in eine Eins-gegen-Eins-Situation zu kommen. Die Verteidiger versuchen ständig, ihn in Gruppen zu stoppen. Dies zwingt den jungen Star dazu, mehr mit seinen Mitspielern zu kooperieren und taktisch klüger zu agieren.

"Wenn ich Glück habe, spielen zwei gegen mich, aber eine Eins-gegen-Eins-Situation gibt es fast nie. Deshalb spreche ich mit dem Außenverteidiger und erkläre ihm, wie er sich bewegen soll. Der Trainer betont ebenfalls, dass wenn drei Leute mich umzingeln, dann drei meiner Mitspieler frei stehen. Dribbling ist Improvisation, das kann man nicht planen, aber die Taktik muss richtig aufgebaut sein", fügte der Fußballer hinzu.

Experten zufolge ist Lamine Yamals Entscheidung logisch begründet. Auch Lionel Messi begann die ersten Jahre seiner Karriere auf dem rechten Flügel und übernahm später die Rolle eines "falschen Neuners" und zentralen Spielmachers. Die Fans von FC Barcelona hoffen, dass diese Evolution des jungen Talents ihn in die Reihen der größten Fußballer in der Geschichte des Vereins führen wird.