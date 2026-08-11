Ronald Araujo Wechselt Zu Liverpool: Transferdetails

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Ronald Araujo Wechselt Zu Liverpool: Transferdetails

Liverpool verstärkt seinen Kader weiter vor der neuen Premier-League-Saison. Dabei ist die Lösung der Probleme in der Defensive zu einer dringenden Aufgabe geworden. Wie ESPN berichtet, hat der Klub aus Merseyside Barcelonas Kapitän Ronald Araujo für eine Saison mit Kaufoption ausgeliehen. Der Transfer soll ein wichtiger Schritt sein, um die Lücken in der Abwehr zu schließen. Goal.com berichtet .

In den Testspielen gegen Leeds United und Monaco ging Liverpool jeweils mit zwei Toren in Führung, verspielte den Sieg aber letztlich. Diese Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Mannschaft in der Innenverteidigung dringend zusätzliche erfahrene und zuverlässige Spieler benötigt. Daraufhin wurde die Vereinsführung umgehend aktiv und machte den Transfer des uruguayischen Nationalspielers perfekt.

Ronald Araujos Fußballkarriere

Laut ESPN begann Ronald Araujo seine Karriere bei Huracán de Rivera als Stürmer, bevor er bei Rentistas auf die Position des Innenverteidigers wechselte. Mit seinen Leistungen in der zweiten Liga Uruguays machte er auf sich aufmerksam, spielte anschließend auch für Boston River und geriet ins Visier spanischer Klubs. Barcelona machte seinen Transfer 2018 schließlich trotz des Interesses anderer Vereine, darunter Real Madrid, perfekt.

Der Verteidiger spielte zunächst für Barcelonas Jugendmannschaft und zeichnete sich schnell durch seine Schnelligkeit bei der Balleroberung sowie seine Stärke in Luftduellen aus. Der damalige Cheftrainer Ernesto Valverde berief ihn in die erste Mannschaft. Sein La-Liga-Debüt verlief jedoch nicht reibungslos: Bei seinem ersten Einsatz gegen Sevilla wurde er 2019 vom Platz gestellt.

Trotzdem überwand der Spieler diese Schwierigkeiten und entwickelte sich unter Ronald Koeman und Xavi Hernández zu einer wichtigen Säule der Mannschaft. Nun schlägt er in seiner Karriere ein neues Kapitel auf und reist nach England, um sich in der Premier League zu beweisen.

Gemäß den Vereinbarungen übernimmt der englische Klub das vollständige Gehalt des Spielers. Berichten zufolge erklärte sich Ronald Araujo bereit, sein Gehalt zu reduzieren, um den Transfer zu beschleunigen. Liverpool besitzt außerdem die Option, ihn am Saisonende für 55 Millionen Euro fest zu verpflichten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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