Viktor Gyökeres’ Zukunft: Niko Kovač stärkt dem Stürmer den Rücken

Borussia-Dortmund-Trainer Niko Kovač lobte die Leistung von Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres nach dem Freundschaftsspiel im Emirates Stadium. Obwohl der deutsche Klub die Londoner mit 3:2 besiegte, hob der Coach die positiven Eigenschaften des Schweden besonders hervor. Goal.com berichtet .

Die Partie war für die Mannschaft von Mikel Arteta die zweite Niederlage in Folge während der Sommervorbereitung. Dennoch verwandelte Viktor Gyökeres in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter und erzielte ein Tor.

Der ehemalige Sporting-CP-Stürmer war für seine Leistungen in den vergangenen Spielen von Fans und Experten kritisiert worden. Besonders nach den Partien gegen Real Betis und Borussia Dortmund wurden seine körperliche Verfassung und seine Aktivität auf dem Platz diskutiert.

Niko Kovačs Einschätzung

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Niko Kovač gefragt, welche Spieler der gegnerischen Mannschaft seine Aufmerksamkeit erregt hätten. Der deutsche Trainer lobte Viktor Gyökeres dabei besonders. Seiner Meinung nach ist der schwedische Angreifer körperlich stark, schnell und stets darauf aus, das gegnerische Tor zu attackieren.

„Wir kennen ihn sehr gut“, fügte der Trainer von Borussia Dortmund hinzu und betonte, dass Arsenal auch über viele weitere hochklassige Spieler verfüge.

Manchester City und die neue Saison voraus

Arsenal bereitet sich derzeit auf wichtige anstehende Spiele vor, darunter das Duell mit Manchester City. Viktor Gyökeres stellte klar, dass er diese Partie nicht als gewöhnliches Freundschaftsspiel betrachtet.

Der Stürmer ist der Meinung, dass Siege in solchen Spielen der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen geben und die Stimmung in der Vorbereitung heben. „Wenn man gewinnt, bekommt man Selbstvertrauen und positive Energie“, sagte der Angreifer.

Gleichzeitig steht Arsenals Abwehr weiter im Mittelpunkt, nachdem sie in den vergangenen beiden Spielen jeweils drei Gegentore kassiert hat. Gyökeres räumte ein, dass die Bewegungen und taktischen Möglichkeiten des deutschen Klubs auf dem Platz der Mannschaft eine wertvolle Lektion erteilt hätten.