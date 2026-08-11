Gigabyte stellt neues LGA1700-Mainboard mit PCIe 5.0 und Wi-Fi 6E vor

Gigabyte hat eine aktualisierte Version seines beliebten Mainboards B760M Gaming DDR4 vorgestellt, das für Intel-LGA1700-Prozessoren entwickelt wurde. Laut ixbt.com zeichnet sich das B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 dadurch aus, dass es die wichtigsten Vorteile der Vorgängermodelle beibehält und zugleich moderne Schnittstellen bietet. Die Publikation berichtet dass es dies tut.

Eine der wichtigsten Änderungen ist der aufgerüstete Steckplatz für eine Grafikkarte. Während das ursprüngliche Modell den PCIe-4.0-Standard nutzte, verfügt die neue Version über eine vollwertige PCIe-5.0-Schnittstelle. Dadurch können Nutzer die neuesten Technologien einsetzen und gleichzeitig ihre vorhandenen Prozessoren und DDR4-Arbeitsspeicher behalten.

Technische Möglichkeiten und neue Standards

Experten zufolge kann die Unterstützung von PCIe 5.0 besonders bei der Auswahl bestimmter moderner GeForce-Grafikkarten hilfreich sein, insbesondere bei Modellen mit 8 GB Speicher. Der Bus der neuen Generation erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeit und trägt dazu bei, eine hohe Gesamtleistung des Systems aufrechtzuerhalten.

Auch bei den Möglichkeiten zur drahtlosen Verbindung wurde das Gerät deutlich aufgewertet. Das in der ursprünglichen Version nicht vorhandene Wi-Fi-6E-Modul ist nun auf dem Mainboard integriert und sorgt für höhere Geschwindigkeit und Stabilität bei drahtlosen Internetverbindungen.

Interne Komponenten und Erweiterungsmöglichkeiten

Laut ixbt.com gehören zu den weiteren technischen Eigenschaften des Mainboards folgende Komponenten:

Ein neunstufiges Spannungsversorgungssystem und ein kleiner unterstützender Kühlkörper

Zwei Steckplätze für die Installation von RAM

Zwei Steckplätze für M.2-SSDs (diese Anschlüsse unterstützen ausschließlich den PCIe-4.0-Standard)

Das Mainboard wird als praktische und kostengünstige Lösung für Nutzer vermarktet, die die neuesten Grafikkarten und schnelle Wi-Fi-Netzwerke nutzen möchten, ohne ihre Prozessoren und ihren Arbeitsspeicher der älteren Generation aufzurüsten.