Englischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton Town

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Englischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton Town

Die Auslosung der zweiten Runde des englischen Ligapokals (Carabao Cup) ist erfolgt und hat die ersten Gegner der Turnierfavoriten bestimmt. Laut Goal.com empfangen Chelsea und Tottenham jeweils einen Vertreter der unteren Ligen. Der Wettbewerb bietet englischen Klubs eine der ersten Chancen der Saison auf einen Titel. Goal.com berichtet dies.

Der fünfmalige Sieger Chelsea empfängt Luton Town. Die Partie gilt als eine der interessantesten Begegnungen im südlichen Teil des Wettbewerbs. Die Blues gewannen den Pokal zuletzt 2015, als sie im Finale das von Mauricio Pochettino trainierte Tottenham mit 2:0 bezwangen.

Tottenham tritt ebenfalls vor heimischem Publikum an und empfängt Charlton Athletic. Das als London-Derby ausgetragene Spiel wird das erste Pflichtspielduell der beiden Teams seit 2011 sein. Spurs gewannen den Ligapokal zuletzt 2008, als sie Chelsea im Finale dank Toren in der Verlängerung besiegten.

Interessante Duelle im Süden und Norden

Um die Reisedistanzen für die Fans zu verringern, wurde die Auslosung traditionell in einen nördlichen und einen südlichen Teil aufgeteilt. Im Süden empfängt Southampton in einer weiteren interessanten Partie West Ham United. Das Duell der beiden Teams erinnert an eine Begegnung aus der Premier League.

Im Norden wurde das Heimspiel von Nottingham Forest gegen Leeds United zu einem der zentralen Duelle. Für Nottingham, das in der vergangenen Saison das Halbfinale der Europa League erreichte, wird die Partie keine leichte Aufgabe. Newcastle United empfängt außerdem West Bromwich Albion, während Everton bei Preston North End gastiert.

Der Titelverteidiger und die nächsten Pläne

Manchester City geht als Titelverteidiger in den Wettbewerb. In der vergangenen Saison feierte das Team im Finale einen dramatischen Sieg gegen Arsenal und gewann damit den neunten Ligapokal der Vereinsgeschichte. Ein Doppelpack des jungen Talents Nico O’Reilly in der zweiten Halbzeit bescherte Pep Guardiolas Mannschaft den Sieg. Dieser Erfolg eröffnete dem Cheftrainer die Chance, zum ersten Trainer der englischen Fußballgeschichte mit fünf Ligapokalsiegen zu werden.

Die Spiele der zweiten Runde sollen in der Woche ab dem 24. August dieses Jahres ausgetragen werden. Obwohl die Hauptauslosung abgeschlossen ist, sollen die genauen Anstoßzeiten und die TV-Übertragungen in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden.

Carabao CupChelseaTottenhamManchester CityFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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