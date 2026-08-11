Inter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed Spence

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Inter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed Spence

Inter Mailand hat seine Transferstrategie bei der Suche nach einem Außenverteidiger geändert und richtet den Blick erneut auf Tottenhams Abwehrspieler Djed Spence. Nach Informationen von Sky Sports sehen sich die Serie-A-Giganten nach den erheblichen Schwierigkeiten bei der Verpflichtung von Moussa Diaby gezwungen, ihre Pläne zu überdenken. Goal.com berichtet .

Die Nerazzurri hatten zuvor die Verpflichtung des offensiv ausgerichteten französischen Flügelspielers Moussa Diaby zur obersten Priorität erklärt. Die Verhandlungen über den Spieler, der derzeit für den saudi-arabischen Klub Al-Ittihad spielt, sind jedoch aufgrund der finanziellen Differenzen zwischen den beiden Vereinen ins Stocken geraten. Daher musste Inter nach anderen Optionen suchen.

Der Transfer von Spence und Tottenhams Forderungen

Djed Spence stand bereits zu Beginn des Sommers auf der Liste von Inter, doch der Klub hatte sich zunächst stärker auf die Offensive konzentriert. Der 23-jährige Engländer ist nun der aussichtsreichste Kandidat, um das Problem auf der rechten Abwehrseite zu lösen.

Tottenham ist jedoch nicht bereit, den Spieler günstig abzugeben. Die Londoner fordern für ihren Verteidiger 30 Millionen Pfund, Boni nicht eingerechnet. Dass Spences Vertrag noch drei Jahre läuft und Tottenham zudem über eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr verfügt, stärkt die Position des Klubs in den Verhandlungen zusätzlich.

Laut italienischen Medien könnten die Parteien den Transfer für 30 Millionen Pfund plus weitere fünf Millionen Pfund an leistungsabhängigen Boni abschließen.

Auch englische Klubs zeigen Interesse

Laut dem Journalisten Ben Jacobs beschränkt sich das Rennen um Djed Spence nicht auf Inter. Die Vertreter des Spielers bieten seine Dienste auch anderen englischen Topklubs an.

Insbesondere Liverpool und Manchester United prüfen ebenfalls Möglichkeiten zur Verstärkung ihrer Defensive. Dabei bleibt die Vielseitigkeit des Spielers, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann, nicht unbeachtet.

Inter MailandDjed SpenceTottenham HotspurTransfersSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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