Trump fordert „Gegenentschädigung“ von Iran: Neuer Konflikt spitzt sich zu...

US-Präsident Donald Trump reagierte scharf auf Teherans Forderungen nach einer Entschädigung für Schäden infolge militärischer Handlungen. Der Präsident des Weißen Hauses forderte Iran auf, den USA und den Familien der Opfer Entschädigungen für die in den vergangenen 50 Jahren bei Konflikten, Terroranschlägen und Protesten Getöteten zu zahlen.

Während die geopolitischen Spannungen eskalieren, werden die Auseinandersetzungen zwischen Washington und Teheran zunehmend komplizierter.

Trumps Gegenforderung und seine Erklärung auf Truth Social

In einer auf dem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichten Erklärung betonte Donald Trump, dass er Teherans Forderungen nach einem Ausgleich für Kriegsschäden nicht anerkenne und dieses Thema bei früheren Treffen keineswegs besprochen worden sei.

Gleichzeitig stellte der US-Präsident Iran Bedingungen und forderte Entschädigungen für Folgendes:

Minen und Sprengsätze: Für Militärangehörige und Zivilisten, die durch am Straßenrand platzierte Bomben getötet oder schwer verletzt wurden;

Die USS Cole und Kampfverluste: Für die Familien der Seeleute, die 2000 auf der USS Cole getötet wurden, sowie für Tausende weitere Soldaten;

Demonstranten und Konfliktopfer: Für Demonstranten, die in Iran in den vergangenen 50 Jahren getötet wurden, sowie für die Angehörigen von 52.000 Menschen, die in den militärischen Auseinandersetzungen der letzten fünf Monate ums Leben kamen.

„Ich habe meine Vertreter angewiesen, diese Forderung in alle künftigen Verhandlungen mit Iran nachdrücklich aufzunehmen“, schrieb Trump.

Irans Bedingungen: Wann wird die Straße von Hormus wieder geöffnet?

Iran wiederum knüpft die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus an die Erfüllung wichtiger Forderungen durch die USA.

Nach Angaben von Mohammad Bagher Zolghadr, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans, wird die Straße nicht geöffnet, bevor Washington seine Politik gegenüber Teheran ändert und die folgenden 6 Hauptbedingungen erfüllt:

Vollständiger Schadensersatz: Die USA sollen die in den vergangenen fünf Monaten entstandenen militärischen und finanziellen Schäden ersetzen; Beendigung der Drohungen: Einstellung jeglicher militärischer Drohungen gegen Iran und der Beleidigung religiöser Heiligtümer; Einstellung der Angriffe auf Verbündete: Vollständige Beendigung der militärischen Aktionen gegen Iran und seine Verbündeten im Libanon, in Palästina, im Jemen und im Irak; Aufhebung der Blockade: Aufhebung der Seeblockade; Abzug der Truppen: Abzug der US-amerikanischen See- und Luftstreitkräfte aus der Region; Sanktionen und Vermögenswerte: Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und Freigabe der eingefrorenen Vermögenswerte.

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