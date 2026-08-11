Barcelona-Star Ronald Araújo wird zum Liverpool-Spieler

Der englische Klub FC Liverpool hat den nächsten großen Transfer auf dem Transfermarkt bekannt gegeben. Die Reds haben Barcelonas 27-jährigen uruguayischen Innenverteidiger Ronald Araújo verpflichtet.

Der englische Klub bestätigte offiziell, dass er den erfahrenen Verteidiger auf Leihbasis von den Katalanen verpflichtet hat.

Kostenlose Leihe mit Kaufoption über 55 Millionen Euro

Früheren Berichten zufolge haben die Reds nach Ablauf der Leihe die Möglichkeit, den Spieler für 55 Millionen Euro vollständig zu verpflichten .

Laut dem bekannten Insider und Journalisten Ben Jacobs stellt sich die Vereinbarung finanziell wie folgt dar:

Leihbedingungen: Die Leihe des Spielers war für Liverpool kostenlos;

Gehaltsverpflichtung: Die Reds übernehmen Araújos Jahresgehalt vollständig;

Wichtiger Verzicht: Ronald Araújo selbst erklärte sich bereit, für das Zustandekommen des Transfers einer gewissen Kürzung seines Gehalts in der neuen Saison zuzustimmen.

La-Liga-Statistik und eine neue Herausforderung

Der uruguayische Verteidiger überzeugte beim FC Barcelona mit seinem zuverlässigen und kämpferischen Spiel. In der vergangenen Saison kam er in der spanischen La Liga auf 24 Einsätze und 3 Tore .

Nun soll Ronald Araújo die Abwehr des FC Liverpool weiter verstärken und in der Premier League sowie der Champions League um wichtige Siege kämpfen.

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