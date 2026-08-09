Samsungs neue Falt-Smartphones stellen in Europa einen Rekord auf

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Samsungs neue Falt-Smartphones stellen in Europa einen Rekord auf

Samsungs faltbare Smartphones der neuen Generation haben auf dem europäischen Markt für beispielloses Interesse gesorgt und bei den Vorbestellungen einen absoluten Rekord aufgestellt. Laut GSM Arena gab der südkoreanische Konzern offiziell bekannt, dass die Nachfrage nach seinen neuesten Geräten die bisherigen Ergebnisse um ganze 17 Prozent übertroffen hat. Ixbt.com berichtet darüber.

Der in Europa gestartete Vorbestellungsprozess erzielte bessere Ergebnisse als vom Unternehmen erwartet. Die neuen Geräte stießen bei den Verbrauchern auf große Nachfrage und zeigten, dass sich die Vorlieben der Käufer zwischen den verschiedenen Modellen deutlich unterscheiden.

Nachfrage und Interesse nach Modell

Analysedaten zufolge ist das Interesse an den neuesten Flaggschiffen Galaxy Z Fold8 und Fold8 Ultra gegenüber den Vorjahren um 70 Prozent gestiegen. Dies zeigt, dass das Vertrauen der Nutzer in weiterentwickelte faltbare Technologien wächst.

Besonders das Galaxy Z Fold8 mit seinem völlig neuen Design und einem neuen Formfaktor zog die größte Aufmerksamkeit der Käufer auf sich. Allein dieses Gerät machte in Europa fast 40 Prozent aller Vorbestellungen aus, was seine Position als Marktführer unterstreicht.

Verkäufe und Erwartungen für die Zukunft

Nach diesen Rekordzahlen hat Samsung seine neuen faltbaren Smartphones in europäischen Ländern offiziell in den Verkauf gebracht. Die neuen Geräte werden bereits an Kunden ausgeliefert.

Experten zufolge wird sich die hohe Aktivität bei den Vorbestellungen in den kommenden Tagen auch in den tatsächlichen Verkaufszahlen widerspiegeln. Es wird erwartet, dass Samsung bald weitere finanzielle und marktbezogene Erfolge auf Grundlage der ersten Verkaufsergebnisse dieser Geräte bekannt gibt.

SamsungGalaxy Z Fold8SmartphonesEuropaTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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