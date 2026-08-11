Mark Zuckerberg veröffentlicht Manifest über die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Mark Zuckerberg, CEO des Meta-Konzerns, hat ein konzeptionelles Manifest über die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI), ihre Entwicklung und die größten Risiken für die Gesellschaft veröffentlicht. Das berichtete Axios.

Laut Zuckerberg besteht das größte Risiko, das durch KI-Technologien entstehen könnte, in der übermäßigen und absolut zentralisierten Kontrolle dieser Technologie durch eine einzige Organisation oder ein einziges Land.

„Die Bedrohungen werden übertrieben, während das positive Potenzial unterschätzt wird“

In seinem Manifest betonte Meta-Gründer Mark Zuckerberg, dass die alarmierenden Meldungen und Bedrohungen rund um KI derzeit übermäßig dramatisiert würden, während die positiven Möglichkeiten dieser Technologie für die Menschheit nicht ausreichend gewürdigt würden.

Außerdem sprach er sich für eine enge Zusammenarbeit zwischen IT-Unternehmen und staatlichen Behörden bereits in den frühen Entwicklungsphasen von Modellen aus, anstatt Softwareprodukte nach ihrer Fertigstellung zu beschränken.

Das neue Modell Muse Glimmer und eine Open-Source-Politik

Am selben Tag, an dem das Manifest veröffentlicht wurde, stellte Meta sein neues Open-Source-KI-Modell namens Muse Glimmer vor.

Zu den wichtigsten Eigenschaften des Modells gehören:

Offenheit und Transparenz: Alle Parameter des Modells sowie seine Datenbank sind öffentlich zugänglich, sodass jeder Nutzer es herunterladen kann.

Lokale Nutzung: Obwohl das Modell etwas weniger leistungsfähig ist als die neuesten großen KI-Systeme, kann es direkt auf dem persönlichen Gerät des Nutzers, etwa einem Computer oder Smartphone, autonom ausgeführt werden.

Zuckerberg bekräftigte erneut seine Unterstützung für Open-Source-Modelle und den „Destillationsprozess“ — eine Technologie, bei der kompakte Modelle auf Grundlage leistungsfähigerer KI-Systeme nachtrainiert werden, um ihre wichtigsten Fähigkeiten herauszufiltern.

Ein Fonds über 1 Milliarde Dollar zur Unterstützung von Gemeinschaften

Für die Entwicklung von KI wird der Bau riesiger Data Center auf der ganzen Welt beschleunigt.

In diesem Zusammenhang kündigte Zuckerberg den Plan an, einen speziellen Fonds über 1 Milliarde Dollar einzurichten, um die Bevölkerung und lokalen Gemeinschaften in der Nähe großer Rechenzentren zu unterstützen und die Infrastruktur auszubauen.

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