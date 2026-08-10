Soziale Netzwerke wegen Sucht Minderjähriger verklagt

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Soziale Netzwerke wegen Sucht Minderjähriger verklagt

Das US-Berufungsgericht des neunten Bezirks in San Francisco hat die Versuche großer Technologieunternehmen wie Meta, TikTok, Snapchat und Google zurückgewiesen, die Klagen abweisen zu lassen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wird den Plattformen vorgeworfen, ihre Produkte gezielt so entwickelt zu haben, dass sie bei Minderjährigen Suchtverhalten auslösen, und sie sehen sich Tausenden von Klagen gegenüber. TechCrunch.com berichtet .

Die Unternehmen hatten sich an das Gericht gewandt und versucht, sich auf die bekannte Section-230-Regelung zu berufen, die Plattformen von der Haftung für Beiträge ihrer Nutzer befreit. Ihrer Ansicht nach sollte diese Regelung sie auch vor dem Vorwurf schützen, die Öffentlichkeit nicht vor suchtfördernden Designentscheidungen gewarnt zu haben. Das Gericht erklärte jedoch, der Berufungsantrag sei zu früh eingereicht worden, da solche Beschwerden in der Regel erst nach einem Prozess geprüft würden.

Zusammenlegung Tausender Klagen

Tausende solcher Klagen von Privatpersonen, Bundesstaaten, Kommunen und Schulbezirken wurden inzwischen zu einem großen Bundesverfahren zusammengelegt und werden in diesem Rahmen fortgeführt. Diese Rechtsstreitigkeiten könnten zu einem wichtigen Präzedenzfall werden, der die künftigen Aktivitäten großer Technologiekonzerne erheblich beeinflussen könnte.

Experten zufolge ist derzeit schwer vorherzusagen, wie diese Verfahren ausgehen werden. Dennoch senden die ersten Ergebnisse in diesem Bereich bereits ein ernstes Signal an Technologieunternehmen. Insbesondere hat Meta in Geschworenenprozessen zu ähnlichen Fragen der Kindersicherheit bereits zwei Klagen verloren.

Künftige Folgen und Sicherheit

Vor diesem Hintergrund wird der Einfluss sozialer Netzwerke auf die psychische Gesundheit minderjähriger Nutzer weltweit immer intensiver diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das algorithmische Design der Plattformen und ihre Mechanismen, junge Menschen länger vor den Bildschirmen zu halten, gesetzlich reguliert werden.

Die jüngste Entscheidung des Gerichts könnte eine neue Ära einleiten, in der Technologieunternehmen bei der Entwicklung ihrer Produkte stärker auf Sicherheits- und Ethikstandards achten müssen. Vorerst sind Meta, TikTok, Snapchat und Google gezwungen, ihre Verteidigungsstrategien zu überdenken.

Soziale MedienGerichtsverfahrenMetaTikTokGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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