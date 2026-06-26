Mourinho nennt Hauptgrund für Rückkehr zu Real Madrid

Jose Mourinho, der als Cheftrainer zum berühmten Verein Real Madrid zurückgekehrt ist, gab den Hauptgrund für diese Entscheidung bekannt.

Der portugiesische Spezialist betonte, dass die Liebe und die starken Emotionen für den Verein der entscheidende Faktor für seine Rückkehr nach Madrid waren.

"Meine Liebe zu Real Madrid ist unbestreitbar. Genau dieses Gefühl hat mich hierher zurückgeführt", sagte Mourinho.

Der Trainer betonte die Notwendigkeit, die Situation im Verein ohne Eile zu analysieren, alle Fragen offen zu diskutieren und die richtigen Entscheidungen für die Entwicklung des Teams zu treffen.

"Jetzt ist es an der Zeit, zur Ruhe zu kommen und die Situation tiefgehend zu analysieren. Wir müssen kommunizieren, Fragen stellen und Antworten finden. Das Wichtigste ist ein offenes und ehrliches Gespräch", zitierte Vanity Fair Mourinho.

Diesen Sommer wurde der 63-jährige Spezialist zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Cheftrainer von Real Madrid ernannt.

Mourinho leitete die Madrilenen bereits von 2010 bis 2013. In dieser Zeit gewann Real Madrid die spanische Meisterschaft sowie den nationalen Pokal und den Supercup.

Die erste Zeit des Portugiesen in Madrid blieb in Erinnerung durch harten Wettbewerb, hohe Anforderungen und wichtige Titel. Nun will er ein neues Kapitel im Verein aufschlagen und das Team wieder zu großen Zielen führen.

Zuvor hatte Mourinho sich auch zu den Schwierigkeiten geäußert, mit denen ein Trainer bei Real Madrid konfrontiert werden kann, und zu den Problemen, die gelöst werden müssen.