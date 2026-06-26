Mourinho nennt Hauptgrund für Rückkehr zu Real Madrid

·52·Sport
Mourinho nennt Hauptgrund für Rückkehr zu Real Madrid

Jose Mourinho, der als Cheftrainer zum berühmten Verein Real Madrid zurückgekehrt ist, gab den Hauptgrund für diese Entscheidung bekannt.

Der portugiesische Spezialist betonte, dass die Liebe und die starken Emotionen für den Verein der entscheidende Faktor für seine Rückkehr nach Madrid waren.

"Meine Liebe zu Real Madrid ist unbestreitbar. Genau dieses Gefühl hat mich hierher zurückgeführt", sagte Mourinho.

Der Trainer betonte die Notwendigkeit, die Situation im Verein ohne Eile zu analysieren, alle Fragen offen zu diskutieren und die richtigen Entscheidungen für die Entwicklung des Teams zu treffen.

"Jetzt ist es an der Zeit, zur Ruhe zu kommen und die Situation tiefgehend zu analysieren. Wir müssen kommunizieren, Fragen stellen und Antworten finden. Das Wichtigste ist ein offenes und ehrliches Gespräch", zitierte Vanity Fair Mourinho.

Diesen Sommer wurde der 63-jährige Spezialist zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Cheftrainer von Real Madrid ernannt.

Mourinho leitete die Madrilenen bereits von 2010 bis 2013. In dieser Zeit gewann Real Madrid die spanische Meisterschaft sowie den nationalen Pokal und den Supercup.

Die erste Zeit des Portugiesen in Madrid blieb in Erinnerung durch harten Wettbewerb, hohe Anforderungen und wichtige Titel. Nun will er ein neues Kapitel im Verein aufschlagen und das Team wieder zu großen Zielen führen.

Zuvor hatte Mourinho sich auch zu den Schwierigkeiten geäußert, mit denen ein Trainer bei Real Madrid konfrontiert werden kann, und zu den Problemen, die gelöst werden müssen.

Jose MourinhoReal MadridVanity Fair
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkei besiegt USA, scheidet aber aus dem Turnier ausTürkei besiegt USA, scheidet aber aus dem Turnier ausHeute, 11:30Details zum mysteriösen Gespräch zwischen Ronaldo und Husanov auf dem Platz enthülltDetails zum mysteriösen Gespräch zwischen Ronaldo und Husanov auf dem Platz enthülltHeute, 11:29Könnte Eldor Shomurodov zu Fenerbahce wechselnKönnte Eldor Shomurodov zu Fenerbahce wechselnHeute, 11:11DR Kongo-Trainer: „Wir müssen gegen Usbekistan Risiken eingehen“DR Kongo-Trainer: „Wir müssen gegen Usbekistan Risiken eingehen“Heute, 10:56Arda Guler zum Mann des Spiels im Duell Türkei gegen USA gewähltArda Guler zum Mann des Spiels im Duell Türkei gegen USA gewähltHeute, 10:49WM 2026: Heute entscheidende Spiele in den Gruppen G, H und IWM 2026: Heute entscheidende Spiele in den Gruppen G, H und IHeute, 10:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier