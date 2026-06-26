Könnte Eldor Shomurodov zu Fenerbahce wechseln

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Könnte Eldor Shomurodov zu Fenerbahce wechseln

Der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, könnte seine Karriere beim berühmten türkischen Klub Fenerbahce fortsetzen. Dies berichtete Ajansspor.

Der Quelle zufolge zeigt der Istanbuler Klub ernsthaftes Interesse an dem 30-jährigen Fußballer. Fenerbahce hat bereits erste Schritte für den Transfer von Shomurodov unternommen.

Sein aktueller Verein, Istanbul Bashakshehir, ist seinerseits bereit, Angebote für den Stürmer zu prüfen. Der Klub könnte für den Transfer von Eldor mindestens 15 Millionen Euro fordern.

Es ist anzumerken, dass Bashakshehir die Transferrechte an Shomurodov im Februar dieses Jahres vollständig von Roma erworben hat. Dieses Geschäft kostete den Istanbuler Klub 5,8 Millionen Euro.

Der usbekische Stürmer erzielte in der vergangenen Saison der türkischen Süper Lig sehr hohe Ergebnisse. Er wurde Torschützenkönig der Liga und erzielte 22 Tore in 34 Spielen.

Shomurodov gab zudem 5 Torvorlagen für seine Mitspieler. Eine solche Effizienz zog naturgemäß die Aufmerksamkeit der führenden Klubs der Türkei auf sich.

Die Hauptfrage ist nun, ob Fenerbahce bereit ist, die von Bashakshehir geforderte Summe zu zahlen. Wenn sich die Parteien einigen, könnte Eldor Shomurodov die neue Saison bei einem der berühmtesten Klubs der Türkei beginnen.

Eldor ShomurodovFenerbahceRomaIstanbul Bashakshehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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