Der amtierende Ballon-d'Or-Gewinner Rodrigo Hernández ist offiziell ein Barcelona- Spieler geworden und hat die Gründe für seinen Wechsel zum katalanischen Klub offengelegt. Der erfahrene Mittelfeldspieler, der mit Manchester City 13 Trophäen gewann, unterschrieb einen Vertrag bis 2030 und bestand erfolgreich den Medizincheck. Der Transfer sorgte im europäischen Fußball für großes Aufsehen, da auch Real Madrid, der Hauptkonkurrent, großes Interesse an den Diensten des Spielers gezeigt hatte. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, räumte der spanische Fußballer, der nach langen Verhandlungen offiziell vorgestellt wurde, ein, dass der Transferprozess schwierig gewesen sei. Er betonte, dass die Entscheidung zum Abschied von Manchester City schwer gewesen sei, da der englische Klub ihm viel gegeben habe und er ihm immer dankbar bleiben werde. Außerdem dankte er der Führung von Manchester City für ihre Hilfe bei der Umsetzung des Transfers.

Das Angebot aus Madrid und seine wichtigste Priorität

Auf der Pressekonferenz verschwieg Rodri nicht, dass er auch ein ernsthaftes Angebot vom Klub aus der Hauptstadt erhalten hatte. Seinen Worten zufolge sei der katalanische Klub jedoch immer seine wichtigste Priorität gewesen.und seine Werte im Verständnis des Fußballs seien für ihn stets ein weltweites Vorbild gewesen, betonte der Mittelfeldspieler. Er habe der Klubführung offen gesagt, dass Barcelona seine erste Wahl gewesen sei.

Bei seinem neuen Klub hat er sich das ambitionierte Ziel gesetzt, Barcelonas Dominanz in La Liga zu bewahren und das Team unter Cheftrainer Hansi Flick in den europäischen Wettbewerben auf eine neue Stufe zu heben. Rodri erklärte, die mutigen taktischen Ideen des deutschen Trainers seien äußerst reizvoll, und ergänzte, dass er mit ihm positive Gespräche geführt habe.

Körperliche Verfassung und junge Talente

Der Spieler äußerte sich auch zu seiner körperlichen Verfassung nach einer kürzlich durchgeführten Rückenoperation. Er erklärte, es habe sich um einen einfachen Eingriff gehandelt, und sei nun vollständig bereit für die Rückkehr auf den Platz. Seine Bewunderung für dieund insbesondere für Lamine Yamals beeindruckende Entwicklung und Leistungen machte er ebenfalls deutlich.

Rodri erklärte, er sei bereit, seine große Erfahrung an die junge Mannschaft weiterzugeben und dem Team zu helfen, in dieser Saison den wichtigsten Ziel erreichten Pokal zu gewinnen: die Champions League.