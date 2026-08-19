Real Madrid soll ein niedriges Angebot für Rodri abgegeben haben

Details zu einer der spektakulärsten Geschichten des Sommer-Transferfensters sind bekannt geworden. Laut El Chiringuito TV lieferten sich Real Madrid und Barcelona einen erbitterten Kampf um den spanischen Star Rodri, der in diesem Jahr den Ballon d’Or gewann. Das erste finanzielle Angebot des „königlichen Klubs“ sorgte jedoch sowohl bei der Führung von Manchester City als auch bei Experten für Erstaunen. Goal.com berichtet .

Finanzielle Lücke und Madrids Schwäche

Quellen zufolge bot die von Florentino Pérez geführte Vereinsführung von Real Madrid für Rodri lediglich eine äußerst bescheidene Summe von knapp unter 40 Millionen Euro. Dieser Schritt des 15-maligen Champions-League-Siegers stand in keinerlei Verhältnis zum Status des Mittelfeldspielers und seinen herausragenden Leistungen für die spanische Nationalmannschaft. Obwohl Madrid sein Angebot später auf rund 45 Millionen Euro erhöhte, hielt Manchester City es nicht für ernst genug.

Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler, der mit dem englischen Klub 13 große Trophäen gewann, gilt trotz seiner jüngsten Verletzung und seines Alters als Weltklassespieler. Daher war es logisch, dass City eine deutlich höhere Ablösesumme forderte.

Barcelonas entschlossener Schritt und der Sieg

Während Real Madrid zögerte, leitete Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick entschlossene Schritte ein, um das Hauptziel seiner Mannschaft zu erreichen. Die Führung des katalanischen Klubs wusste genau, dass nach der Verletzung von Frenkie de Jong ein erfahrener Mittelfeldspieler im Zentrum dringend benötigt wurde. Daraufhin einigte sich Barcelona mit Manchester City auf ein Gesamtpaket von 60 Millionen Euro garantiertem Betrag plus 11 Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Rodri, der im Spotify Camp Nou offiziell vorgestellt wurde, unterschrieb beim katalanischen Klub einen Vertrag bis 2030. Der Transfer gilt als wichtiger Schritt für das neue Projekt unter Hansi Flick, da Rodri nicht nur als Führungsspieler, sondern auch als wichtige Stütze für die jüngeren Spieler fungieren soll.

Bei seiner Präsentation verschwieg Rodri nicht, dass auch andere Klubs, darunter das Santiago Bernabéu, Interesse an ihm gezeigt hatten. „Es war eine schwierige Entscheidung. Zunächst war es nicht leicht, City zu verlassen, das mir so viel gegeben und viele glückliche Momente mit mir geteilt hat. Ich bin ihnen dankbar, dass sie mir den Abschied erleichtert haben“, betonte der Mittelfeldspieler in seinen ersten Worten als neuer Spieler.