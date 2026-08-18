Jamal Musiala bricht in einem Testspiel erneut zusammen

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Jamal Musiala bricht in einem Testspiel erneut zusammen

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München, Jamal Musiala, verlor während des Testspiels gegen Heidenheim unerwartet erneut das Bewusstsein und brach auf dem Platz zusammen. Nach Angaben der AS wirft der beunruhigende Vorfall ernsthafte Fragen zum körperlichen Zustand des Spielers auf, nachdem er kürzlich von einer schweren Verletzung zurückgekehrt war. Goal.com berichtet über den Vorfall.

Eine Reihe gesundheitlicher Sorgen

Der Vorfall ereignete sich nur vier Minuten, nachdem der Spieler als Einwechselspieler auf den Platz gekommen war. Musiala wurde in der 61. Minute eingewechselt, fühlte sich jedoch kurz darauf abseits des Balles unwohl und brach zusammen, woraufhin sofort Ärzte auf den Platz gerufen wurden. Obwohl der Spieler etwas benommen wirkte, konnte er den Rasen mit Unterstützung des medizinischen Personals auf eigenen Beinen verlassen.

Der beunruhigende Vorfall ereignete sich, obwohl Musiala vor dem Spiel alle medizinischen Untersuchungen erfolgreich bestanden hatte. Cheftrainer Vincent Kompany hatte entschieden, ihm Spielpraxis zu geben, da keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme festgestellt worden waren und die Wetterbedingungen nicht mehr so extrem heiß wie zuvor waren.

Dass sich dies kurz nach einem ähnlichen Vorfall im Spiel gegen RB Leipzig ereignete, bereitet Fans und Verantwortlichen große Sorgen. In jener Partie war Musiala als Einwechselspieler ins Spiel gekommen und hatte ein Tor erzielt, danach jedoch Anzeichen von Schwäche gezeigt. Sein Teamkollege Ismael Saibari reagierte schnell und verhinderte einen schweren Sturz.

Reaktion der Vereinsverantwortlichen und frühere Verletzungen

Nach Einschätzung der Bild könnten die hohen Temperaturen in München Kreislaufprobleme verursacht haben. Nach dem Vorfall versuchte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, die Fans zu beruhigen, und betonte, dass es am wichtigsten sei, dass es dem Spieler gut gehe.

Die Abfolge der Ereignisse gewinnt vor dem Hintergrund der schweren Verletzungen, die der Mittelfeldspieler erlitten hat, noch größere Bedeutung. Musiala zog sich bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 einen Schienbeinbruch zu und fiel mehrere Monate aus. Obwohl er im Januar zurückkehrte, musste er wegen Beschwerden am Sprunggelenk ebenfalls unter Aufsicht des medizinischen Personals individuell trainieren.

Jamal MusialaFC Bayern MünchenBundesligaFußballVerletzung
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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