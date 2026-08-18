Rodri kündigt seine Bereitschaft an, für Barcelona zu spielen

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Rodri kündigt seine Bereitschaft an, für Barcelona zu spielen

Der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, äußerte sich auf einer Pressekonferenz nach seinem offiziellen Wechsel zu Barcelona zu seiner Zukunft im Verein, seinen Plänen mit Cheftrainer Hansi Flick und den jungen Stars der Mannschaft. Der Mittelfeldspieler, der einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat, betonte nachdrücklich, dass er bereit sei, sofort für sein neues Team aufzulaufen, wie Goal.com berichtet .

Laut Berichten von ixbt.com und anderen Quellen hatte Rodri bei seiner Präsentation noch keine Rückennummer erhalten, posierte jedoch in einem Trikot mit aufgedruckter Vertragslaufzeit. Er erklärte, dass er sich über den Beitritt zum katalanischen Projekt freue und von den jüngsten Ergebnissen des Vereins sowie seinen großen Zielen auf europäischer Ebene angezogen worden sei.

Hansi Flicks Einfluss und Entwicklungsplan

Der erfahrene Spieler machte keinen Hehl daraus, dass sein Gespräch mit Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst habe. Der deutsche Trainer bewertete Rodrís Entwicklungspotenzial sehr hoch und erklärte, dass er ihm helfen könne, einige Schwächen in seinem Spiel zu beheben.

“Flick hat großes Interesse an mir gezeigt. Ich habe noch viel Entwicklungspotenzial, und der Trainer kann mir helfen, mein Spiel weiter zu verbessern,” sagte Rodri in einem Interview. Zudem würdigte er, dass Barcelona in den vergangenen Spielzeiten in der spanischen Meisterschaft wiederholt Erfolge gefeiert habe und auch auf internationaler Ebene große Fortschritte mache.

Künftige Partnerschaften und das Mannschaftsklima

Auf der Pressekonferenz sprach Rodri auch über seinen Wunsch, gemeinsam mit dem jungen Talent der Mannschaft, Lamine Yamal, aufzulaufen. Seiner Ansicht nach sind Yamals individuelle Klasse und sein Zusammenspiel mit der Mannschaft ein wichtiger Bestandteil des Barcelona-Projekts. Gemeinsam könnten sie ihr Potenzial noch besser ausschöpfen.

Rodris Debüt für Barcelona und sein möglicher Einfluss auf die Leistungen der Mannschaft stehen weiterhin im Fokus von Experten und Fans. Die Erfahrung des spanischen Nationalmannschaftskapitäns soll den Katalanen sowohl in der heimischen Liga als auch in der Champions League zum Erfolg verhelfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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