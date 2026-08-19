Installation der Kommunikationsantenne auf der Internationalen Raumstation verschoben

Der jüngste Weltraumausstieg an Bord der Internationalen Raumstation war mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, sodass die Hauptaufgabe nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS begaben sich der NASA-Astronaut Anil Menon und die Vertreterin der Europäischen Weltraumorganisation Sofi Adeno außerhalb der Orbitalstation, um ihre Aufgaben zu erledigen. Darüber berichtete Ixbt.com .

Der Weltraumausstieg dauerte insgesamt 6 Stunden und 23 Minuten. Hauptziel der Operation war der Austausch der alten Antenne, die eine stabile Kommunikation zwischen der Internationalen Raumstation und dem Bodenkontrollzentrum in Houston gewährleistet. Technische Verzögerungen während der Arbeiten machten jedoch eine Änderung der Pläne erforderlich.

Antenne ausgebaut, neue jedoch nicht installiert

Die Astronauten konnten die alte Ausrüstung erfolgreich ausbauen. Aufgrund von Verzögerungen im Zeitplan und aufgetretenen Hindernissen konnte die Installation der neuen Antenne während desselben Einsatzes jedoch nicht abgeschlossen werden.

Nach dem Plan der Fachleute soll die Installation des neuen Kommunikationsgeräts bei einem der kommenden Weltraumausstiege vollständig abgeschlossen werden. Damit gilt die Hauptaufgabe dieser Weltraummission vorerst nur als teilweise erfüllt.

Historische Bedeutung und künftige Pläne

Trotz dieser Schwierigkeiten ging der aktuelle Weltraumausstieg als wichtiges historisches Ereignis für die französische Raumfahrt in die Geschichte ein. Sofi Adeno wurde zur ersten Französin, die einen Weltraumausstieg durchführte. Für ihren Partner Anil Menon war es hingegen bereits der zweite Einsatz außerhalb der Raumstation.

Die Fachleute auf der Internationalen Raumstation arbeiten derzeit daran, Unterbrechungen im Kommunikationssystem zu verhindern und den Termin für den nächsten Weltraumausstieg festzulegen. Die vollständige Wiederherstellung der Kommunikation mit dem Kontrollzentrum in Houston bleibt eine der vorrangigen Aufgaben der kommenden Tage.