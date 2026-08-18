Barcelona gibt Rodri-Transfer bekannt

Der spanische Klub Barcelona hat offiziell einen spektakulären Transfer bekannt gegeben und bestätigt, dass er Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri verpflichtet hat. Wie Goal.com berichtet, präsentierten die Katalanen den Transfer des Weltmeisters auf besondere Weise über ihre sozialen Netzwerke und bezeichneten ihn als den Spieler, der das Spiel im Zentrum der Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick grundlegend verändern soll. Goal.com berichtet .

Der Transfer, der zu einem der meistdiskutierten Ereignisse des Transferfensters wurde, kam nicht problemlos zustande. Die Führung von Barcelona musste sich mit dem Erzrivalen Real Madrid einen erbitterten Kampf um den spanischen Mittelfeldspieler liefern. Nach intensiven Verhandlungen gelang es den Katalanen jedoch, ihr wichtigstes Transferziel zu verpflichten. Der Spieler schlägt in Katalonien ein neues Kapitel auf.

Finanzvereinbarung auf Rekordniveau

Um eine Einigung mit Manchester City zu erzielen, stellte Barcelona erhebliche finanzielle Mittel bereit. Quellen zufolge beläuft sich die gesamte Ablösesumme für den Spieler auf 76,5 Millionen Euro. Nachdem der englische Meister zwei vorherige Angebote abgelehnt hatte, einigten sich die Parteien auf eine garantierte feste Zahlung von 60 Millionen Euro.

Gemäß den Vertragsbedingungen wurden weitere 11,5 Millionen Euro an Boni als für beide Klubs leicht erreichbare leistungsbezogene Zahlungen festgelegt. Zusätzlich sind weitere 5 Millionen Euro an individuelle Erfolge des Spielers sowie an Mannschaftstitel gebunden, die er mit dem katalanischen Klub gewinnt.

Siegertradition und Rückkehr nach Spanien

Dieser Transfer ist für Rodri auch eine Art Heimkehr. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor bei Atlético Madrid in der spanischen Hauptstadt geglänzt und anschließend in der Premier League sowie auf europäischer Bühne große Erfolge gefeiert. Rodri kommt mit einer beeindruckenden Sammlung von Titeln und Erfolgen nach Barcelona, wie sie in der Geschichte des Weltfußballs nur selten zu sehen ist.

Neben seinen Vereinserfolgen in England war er eine der Schlüsselfiguren hinter den Siegen der spanischen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren. Der Gewinn der EURO 2024, die prestigeträchtige Ballon-d’Or-Auszeichnung und der Triumph bei der Weltmeisterschaft 2026 zeigen, dass er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hat.