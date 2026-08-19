Xabi Alonso erklärt, warum Austin MacPhee Chelseas Trainerstab beigetreten ist

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Xabi Alonso erklärt, warum Austin MacPhee Chelseas Trainerstab beigetreten ist

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso hat seine Entscheidung erklärt, den erfahrenen Spezialisten für Standardsituationen Austin MacPhee von Aston Villa zum Team zu holen. Seiner Ansicht nach ist die Verpflichtung hochqualifizierter Experten für bestimmte Bereiche ein wichtiger Schritt für die Blues, um den Rückstand auf die Spitzenklubs der Premier League zu verkürzen. Mit diesen Veränderungen im Trainerstab hat der Klub gezeigt, dass er in allen Bereichen des Spiels Vorteile erzielen will. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit dem Men In Blazers Network betonte Xabi Alonso besonders, wie wichtig die Ankunft des neuen Trainers für die Entwicklung des Klubs ist. Nachdem Chelsea mit Aston Villa eine Einigung über die Ablösesumme erzielt hatte, stieß der schottische Spezialist Ende Juli im Trainingszentrum an der Stamford Bridge zum Klub und begann schon nach kurzer Zeit, seine taktischen Ideen in die Saisonvorbereitung der Mannschaft einzubringen.

Erfahrung und Anpassung

Austin MacPhee hatte sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet, indem er Unai Emerys Aston Villa zu einer Mannschaft formte, die Freistöße und Eckbälle äußerst effektiv nutzt. Da Xabi Alonso seine erste Saison im englischen Fußball absolviert, ist es nur natürlich, dass die Unterstützung von Experten mit umfassenden Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten besonders wertvoll sein wird.

“Wir wollen in unseren jeweiligen Bereichen die besten Spezialisten haben. Natürlich verfügt Austin über große Erfahrung in der Premier League”, sagte Xabi Alonso. Ihm zufolge ist es für den Trainerstab wichtig, sich schnell an die Anforderungen des englischen Fußballs anzupassen. Die Erfahrungen, die Ben Roberts und Austin MacPhee in der vergangenen Saison gesammelt haben, werden bei der Vorbereitung auf jedes Spiel eine große Hilfe sein.

Cole Palmer und die Zukunftspläne des Teams

Neben den Veränderungen im Trainerstab arbeitet Xabi Alonso auch daran, die Leistungen von Cole Palmer, einem der wichtigsten Anführer der Mannschaft auf dem Platz, weiter zu steigern. In der vergangenen Saison waren die Leistungen des englischen Nationalspielers aufgrund von Verletzungen und körperlichen Problemen wechselhaft. Der Cheftrainer ist jedoch fest davon überzeugt, dass Palmer durch den körperlichen und taktischen Neuaufbau zu seiner besten Form zurückfinden kann.

Nach Angaben der Daily Mail erklärte Xabi Alonso, dass die erste Phase seines Plans zur Rückkehr des 24-Jährigen auf vollständiger körperlicher Fitness beruht. Der Spieler müsse sich zu 100 Prozent fit fühlen und bereit sein, auf dem Platz alles zu geben. Erst danach, so wurde betont, könne sein Selbstvertrauen wachsen, sodass er Freude an der Mannschaftstaktik entwickelt und seine Aufgaben vollständig erfüllt.

Xabi AlonsoChelseaAustin MacPheeCole PalmerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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