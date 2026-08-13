Instagram aktualisiert sein Wortlogo

Das beliebte soziale Netzwerk Instagram hat sein Wortlogo grundlegend überarbeitet, das seit einem Jahrzehnt unverändert geblieben war. Die Änderung gilt als wichtiger Schritt zur Modernisierung des visuellen Erscheinungsbilds der Plattform und zu einem neuen ästhetischen Erlebnis für die Nutzer. Dies berichtet Techcrunch.com.

Laut ixbt.com wurde das neue Design vom Unternehmenschef Adam Mosseri auf Instagram und Threads angekündigt. In seiner Erklärung betonte er, dass das neue Logo im Vergleich zum Vorgänger kantiger und moderner wirke, zugleich aber den Respekt vor dem Original wahre.

Die neue Schrift und ihre Besonderheiten

Obwohl das alte Logo zehn Jahre lang seine Bedeutung bewahrt hatte, wirkte es zuletzt etwas überholt. Deshalb beschloss Meta, es an moderne Anforderungen anzupassen. Das neue Wortlogo verwendet Elemente, die an eine Handschrift erinnern, wobei die Buchstaben „s“, „r“ und „g“ Kurven im Retro-Stil aufweisen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Wahl der Schrift unter den Nutzern für Diskussionen gesorgt hat. Einige loben die neue Form der Buchstaben, während andere scherzhaft anmerken, dass die Aufschrift wegen der charakteristischen Form des „r“ als „Instagzam“ gelesen werden könnte. Dennoch ist die Marke Instagram so bekannt, dass die meisten Nutzer sie trotz aller künstlerischen Verzierungen sofort erkennen werden.

Reaktionen der Nutzer und weitere Pläne

Wenn große Marken ihre Logos ändern, stoßen sie bei ihrem Publikum üblicherweise auf etwas Widerstand oder Unverständnis. Auch diesmal gab es neben positiven Reaktionen auf das aktualisierte Design kritische Stimmen. So heißt es unter anderem, dass jüngere Menschen, die keine Schreibschrift gelernt haben, Schwierigkeiten mit der Form des Kleinbuchstabens „s“ haben könnten, die an das Segel eines kleinen Schiffs erinnert.

Zur Erinnerung: Instagram nahm zuletzt 2016 wesentliche Änderungen an seinem Design vor. Damals wurde ein Icon mit einem auffälligen Farbverlauf eingeführt und der klassische braune Kamera-Look aufgegeben. Bisher haben Meta-Vertreter nicht mitgeteilt, ob künftig auch die App-Icons oder andere Elemente der Benutzeroberfläche geändert werden.