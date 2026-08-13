Microsoft bündelt Copilot-Apps und streicht erfolglose KI-Funktionen

Vor zwei Jahren setzte Microsoft die Technologie der künstlichen Intelligenz mit einem Generationswechsel in der Industrie gleich und plante, in diesem Bereich führend zu werden. Inzwischen hat der Technologiekonzern jedoch beschlossen, separate Copilot-Apps für Verbraucher und Geschäftskunden zusammenzulegen und eine Reihe von KI-Funktionen einzustellen, die sich nicht bewährt haben. Diese Änderungen zeigen, dass das Unternehmen seine Strategie überarbeitet, um auf dem KI-Markt besser mit wichtigen Konkurrenten wie ChatGPT, Claude und Gemini konkurrieren zu können. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut einem Bericht von GeekWire und den Ausführungen in den offiziellen Support-Dokumenten von Microsoft wird der Funktionsumfang der Copilot-App für die private Nutzung nun mit der auf Unternehmen ausgerichteten Microsoft 365 Copilot-App zusammengelegt. Dieser Schritt ist ein Eingeständnis, dass sich persönliche und berufliche KI-Aufgaben häufig überschneiden und die frühere Strategie des Unternehmens für Nutzer zu kompliziert war. Zugleich entspricht er dem allgemeinen Konsolidierungstrend auf dem Markt für KI-Apps.

Kürzungen bei den Funktionen und Termin der Änderungen

Laut einer offiziellen Mitteilung von Microsoft verlieren Nutzer bis zum 18. August 2026 den Zugriff auf mehrere Funktionen, darunter Gruppenchats, von KI erzeugte Podcasts in Copilot, experimentelle Funktionen von Copilot Labs und Deep Research. Das Unternehmen gibt außerdem die animierte Figur Mico auf. Die schwebende Figur hatte Nutzer an eine moderne KI-Interpretation des altbekannten Assistenten Clippy erinnert.

Microsoft hat vorab gewarnt, dass einige Funktionen während des Übergangs vorübergehend nicht verfügbar sein könnten. Gleichzeitig sollen alle Dateien, die über die eigenständige Copilot-App erstellt wurden, automatisch in den Cloud-Speicher OneDrive verschoben werden. Für zahlende professionelle Nutzer soll die Funktion Researcher voraussichtlich Deep Research ersetzen.

Allgemeine Trends auf dem KI-Markt

Diese Änderungen spiegeln nicht nur die interne Politik von Microsoft wider, sondern auch die Schritte großer Akteure in der gesamten KI-Branche. Andere Technologieunternehmen hatten zuvor ebenfalls Maßnahmen zur Vereinfachung ihrer Apps ergriffen. Claude integrierte beispielsweise die Funktion Cowork in den zentralen Chat-Bereich, während OpenAI die agentische Funktion Operator in ChatGPT integrierte. Google fügt der Gemini-App seinerseits weiterhin spezialisierte Funktionen wie Deep Research und das Durchsuchen von Webseiten hinzu.

Microsofts Führung zufolge besteht das Hauptziel der Aktualisierungen darin, das Copilot-Erlebnis einfacher und einheitlicher zu gestalten. Gleichzeitig deutet der Schritt darauf hin, dass Copilot seine Ausrichtung teilweise verloren hat. Wie The Information im Juli berichtete, betonte Jacob Andreou, der für Copilot zuständige Vizepräsident, in einem internen Memo, die App müsse ineffektive Funktionen aufgeben, wenn sie einen festen Platz im Leben der Kunden einnehmen solle.