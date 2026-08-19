„K.-o.-Prognose“ ging nach hinten los: McGregor richtet überraschende Botschaft an Garry

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„K.-o.-Prognose“ ging nach hinten los: McGregor richtet überraschende Botschaft an Garry

Vor dem UFC-330-Turnier sorgte er weltweit für Schlagzeilen und Islam Makhacheveine schmerzhafte Niederlage versprach, doch die Pläne von Conor McGregor gingen im Oktagon nicht auf. Nachdem sein Landsmann einen blamablen Treffer kassiert hatte, vollzog der ehemalige Champion in zwei Gewichtsklassen jedoch eine überraschende Aktion – warum konnte er ausgerechnet jetzt nicht schweigen?

Der „Fluch der Prognose“: Was geschah im Oktagon?

Vor dem Kampf hatte Conor McGregor seinen jungen Landsmann Ian Machado Garry öffentlich unterstützt und eine sensationelle Prognose abgegeben. Seiner Meinung nach sollte Garry Makhachev mit einem präzisen Head Kick vorzeitig besiegen.

Der Showdown in Philadelphia nahm jedoch eine unerwartete Wendung:

  • Das erwartete Szenario: Garrys schnelle Kicks und ein Knockout gegen Makhachev.

  • Was tatsächlich geschah: In der zweiten Runde war es ausgerechnet Islam Makhachev der den irischen Kämpfer mit einem wuchtigen Head Kick schwer zu Boden schickte und den Kampf zu seinen Gunsten entschied.

Kampffakten und wichtigste Statistiken

Statistik

Islam Makhachev

Ian Machado Garry

Kampfstatus

Verteidigung des Meistertitels

Herausforderer

Entscheidender Treffer

Verheerender Head Kick in der zweiten Runde

Verfehlte den vorhergesagten Treffer

Kampfergebnis

Vorzeitiger Sieg

Niederlage

„Ungebrochener Wille“: Garrys Video und Conors Antwort

Nach dem harten Treffer und der Niederlage wandte sich Garry mit einem speziellen Video an seine Fans und erklärte, dass er nicht aufgeben werde. Er erinnerte an den Weg seines Teamkollegen Charles Oliveira und betonte, dass große Niederlagen einen Menschen nur stärker machen.

„Diese Niederlage bedeutet nichts. Ich werde definitiv zurückkommen und den UFC-Titel über meinen Kopf stemmen!“

Ian Machado Garry

Unter dieser emotionalen Erklärung hinterließ Conor McGregor einen kurzen, aber äußerst wirkungsvollen Kommentar:

„Champion-Mentalität!“

Conor McGregor

McGregor zeigte damit, dass er seinen Schützling selbst dann nicht allein lässt, wenn die Pläne im Oktagon scheitern, und dass er an dessen Champion-Mentalität glaubt.

Glauben Sie, dass Garry in Zukunft tatsächlich Champion werden kann, oder hat der Kampf gegen Makhachev sein wahres Niveau offenbart?

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Conor McGregorIslam MachatschewIan Machado GarryUFCPhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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