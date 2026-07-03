Englands Rekordtorschütze Harry Kane hat eine Bedeutung für das Team erreicht, die mit der von Lionel Messi für Argentinien vergleichbar ist. Der Bayern-Stürmer besticht nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Führungsqualitäten auf dem Platz und seine Rolle bei der Gestaltung des Spiels. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Goal sprach der ehemalige Fußballspieler Stan Collymore über Kanes aktuelle Form und seinen beispiellosen Beitrag zum Erfolg der Nationalmannschaft. Seiner Meinung nach hebt sich Kane durch seine mentale Stärke und Konstanz deutlich von früheren Stürmergenerationen ab. Derzeit verlässt sich die englische Nationalmannschaft in hohem Maße auf die Klasse ihres Kapitäns.

Führung und Rekorde: Warum ist Kane ein unersetzlicher Spieler?

Nachdem er in der vergangenen Saison 61 Tore in der deutschen Bundesliga erzielte und zwei Meisterschaften gewann, behält Kane auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ein hohes Tempo bei. Er begann das Turnier mit einem Doppelpack gegen Kroatien und traf anschließend in den Spielen gegen DR Kongo und Panama. Damit ist seine Zahl der Ländertore auf 84 gestiegen.

Stan Collymore betonte, dass es schwer vorstellbar sei, wie England ohne Kane auf dem Platz dastehen würde. Diese Situation wird mit dem deutlichen Leistungsabfall der argentinischen Nationalmannschaft ohne Lionel Messi verglichen. Obwohl England viele talentierte junge Spieler hat, ist bisher kein Mittelstürmer in Sicht, der Kane ersetzen könnte.

"Wir wissen nicht, wie das Team ohne Harry Kane spielen würde, da er in fast jedem Spiel dabei ist. Spieler wie Ollie Watkins oder Jude Bellingham können in der Offensive agieren, aber sie können nicht die konstanten Ergebnisse garantieren, die Kane liefert", sagt Collymore.

Zukünftige Probleme und das Jugendmodell

Eine der größten Sorgen im englischen Fußball ist der Mangel an jungen Stürmern, die Kane ersetzen können. Experten zufolge bringt weder die U21 noch die jüngeren Kader eine universelle "Nummer Neun" wie Harry Kane hervor. Dies könnte in Zukunft zu einem ernsthaften Problem für die Nationalmannschaft werden.

Dennoch nutzt das Team unter Thomas Tuchel derzeit Kanes hervorragende sportliche Form maximal aus. Nach unglücklichen Spielen und Verletzungen bei der Europameisterschaft hat Kane sein Selbstvertrauen durch die erfolgreiche Saison in Deutschland vollständig zurückgewonnen. Seine aktuelle Form ist die treibende Kraft, die England in Richtung Weltmeisterschaftstitel führt.