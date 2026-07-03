Bayern verstärkt Defensive: Nathaniel Brown wechselt zum Münchner Klub

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Bayern verstärkt Defensive: Nathaniel Brown wechselt zum Münchner Klub

Der FC Bayern München hat ein weiteres spektakuläres Geschäft im Sommertransferfenster abgeschlossen. Der talentierte deutsche Nationalspieler und Linksverteidiger Nathaniel Brown ist von Eintracht Frankfurt zu den Münchnern gewechselt. Dieser Transfer wird als einer der wichtigen Schritte zur Umgestaltung der Defensive unter der Leitung von Vincent Kompany gewertet. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Offiziellen Klubangaben zufolge hat der 23-jährige Fußballer einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterschrieben. Bayern wird Frankfurt für diesen Transfer 55 Millionen Euro zahlen. Zudem erhält laut Vereinbarung der ehemalige Verein des Spielers, der 1. FC Nürnberg, einen Anteil von 12,5 % dieser Summe.

Nathaniel Brown hatte in den letzten zwei Spielzeiten bei Eintracht durch konstante Leistungen die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Er kam insgesamt zu 75 Einsätzen für den Frankfurter Klub und erzielte dabei 7 Tore sowie 13 Vorlagen. Seine Aktivität in der Defensive sowie im Angriff wurde von den Münchner Scouts hoch bewertet.

Ein Kindheitstraum wird wahr

Für den gebürtigen Bayern Nathaniel Brown ist dieser Transfer nicht nur eine neue sportliche Etappe, sondern ein Symbol für die Rückkehr in die Heimat. Der in Amberg geborene und aufgewachsene Fußballer verbarg nicht, dass er schon seit seiner Kindheit Fan des FC Bayern ist. Seinen Worten zufolge ist es eine unbeschreibliche Ehre, als Heimmannschaft die Allianz Arena zu betreten.

"Es ist schwierig, diese Gefühle in Worte zu fassen. Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Da ich aus dieser Region komme, unterstützt in meiner Heimatstadt fast jeder dieses Team. Das bedeutet mir sehr viel und ist ein riesiger Schritt in meiner Karriere", betonte der Spieler in einem Interview mit dem Pressedienst des Vereins.

Brown merkte auch an, dass sein Weg im Profifußball nicht einfach war. Er sagte, dass er sich bis zum Alter von 17 Jahren nicht einmal vorstellen konnte, Linksverteidiger zu werden. Erst nach Veränderungen in der Jugendmannschaft wurde ihm klar, dass er das professionelle Niveau erreichen könnte. Doch das Spiel in einem Grand-Team wie Bayern blieb lange Zeit ein unerreichbarer Traum.

Ziele für die neue Saison

In der Mannschaft unter Vincent Kompany ist Nathaniel Brown bereit, um einen Stammplatz zu kämpfen. Sein Wechsel verstärkt die Konkurrenz auf der linken Seite und sorgt für Vielfalt in den taktischen Systemen. Der Spieler beabsichtigt, mit seinem neuen Team zahlreiche Titel zu gewinnen und das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen.

"Ich möchte den maximalen Erfolg erzielen. Mein Hauptziel ist es, mit Bayern viele Titel zu gewinnen und diese gemeinsam mit unseren Fans zu feiern. Auf persönlicher Ebene möchte ich mich weiterentwickeln und meine Fähigkeiten verbessern", fügte der Verteidiger hinzu. Die Münchner Fans begrüßten diesen Transfer als strategischen Schritt zur Verjüngung der Abwehr herzlich.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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