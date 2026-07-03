Real Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben

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Real Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben

Real Madrid steht kurz davor, einen weiteren spektakulären Schritt auf dem Transfermarkt zu machen. Der Fokus des spanischen Giganten liegt derzeit auf Michael Olise, dem Flügelstürmer, der derzeit bei Bayern München glänzt. Berichten zufolge ist der "Königliche Club" bereit, eine Rekordsumme von 223 Millionen Euro für den 24-jährigen französischen Fußballer zu zahlen. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Michael Olise zum teuersten Spieler der Fußballgeschichte und den Rekord von Neymars Wechsel vom FC Barcelona zu PSG im Jahr 2017 brechen. Florentino Perez bleibt seiner "Galactico"-Politik treu und sammelt weiterhin die talentiertesten Vertreter der Welt im Santiago Bernabéu-Stadion.

Saha: "Das sind unglaubliche Zahlen"

Der ehemalige Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Louis Saha, äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu diesem möglichen Transfer. Seiner Meinung nach verdient Olise diese Anerkennung angesichts seiner Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Obwohl Saha zugab, dass die Preise im modernen Fußball extrem hoch sind, schätzte er das Talent des Spielers sehr hoch ein.

"Das sind absolut wahnsinnige Zahlen. Aber ich denke, er ist solche Diskussionen wert. Was der Junge in ein bis zwei Jahren erreicht hat, ist einfach unglaublich", sagt Louis Saha. Tatsächlich ist Olises Karriere in kurzer Zeit steil nach oben gegangen: 2021 spielte er noch für Reading in der englischen Championship.

Michael Olise erzielte in der Saison 2025-26 phänomenale Ergebnisse. Er erzielte 25 Tore und gab 28 Torvorlagen in allen Wettbewerben. Genau diese Effektivität blieb den Scouts von Real Madrid nicht verborgen. Die Madrilenen sehen ihn als Hauptkandidaten, um zusammen mit Kylian Mbappe und Vinicius Junior ein furchteinflößendes Offensiv-Trio zu bilden.

Derzeit ist Olise mit Bayern München zweifacher Bundesliga-Sieger und hat sich zu einem wichtigen Teil der französischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 entwickelt. Seine Technik, seine Spielübersicht und seine Geschicklichkeit bei Standardsituationen haben ihn zu einem der gefährlichsten offensiven Mittelfeldspieler der Welt gemacht.

Sollte dieses Geschäft zustande kommen, würde dies nicht nur für Real Madrid, sondern für den gesamten europäischen Fußballmarkt eine neue Ära einläuten. Für usbekische Fußballfans wird dieser Transfer sicherlich interessant sein, da der Madrider Club schon immer eine der Mannschaften mit den meisten Anhängern in unserer Region war.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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