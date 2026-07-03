Während der südkoreanische Tech-Gigant Samsung an seinen zukünftigen Flaggschiff-Smartphones arbeitet, steht er kurz davor, ein Problem zu lösen, das Nutzer seit Jahren plagt. Jüngsten Informationen zufolge könnte das Galaxy S27 Ultra Modell endlich eine signifikante Steigerung der Akkukapazität erfahren. Für Marken-Fans wäre dies eine der größten Neuerungen nach einer siebenjährigen Stagnation. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem renommierten Insider Schrodinger (Phone Futurist) prüfen Samsung-Ingenieure die Möglichkeit, einen Akku mit einer Kapazität von 5600 bis 6020 mAh in das Galaxy S27 Ultra Modell einzubauen. Zuvor wurde vermutet, dass sich das Unternehmen vorsichtig auf eine 5200 mAh Variante einigen würde, doch nun haben leistungsstärkere Elemente, die von der Samsung SDI Division entwickelt wurden, Priorität.

Technologischer Ansatz und Innovationen

Interessanterweise plant Samsung nicht, auf Silizium-Kohlenstoff-Akkus (Si-C) umzusteigen, die chinesische Smartphone-Hersteller (wie Xiaomi und Honor) bereits aktiv nutzen. Stattdessen möchte das Unternehmen traditionelle Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Dieser Prozess wird durch die Optimierung der Zellenstruktur, eine dichtere Anordnung der Komponenten und eine Erhöhung der Energiespeicherdichte erreicht.

Zudem gibt es erste Informationen über ein neues Modell der Serie — das Galaxy S27 Pro. Demnach soll dieses Gerät mit einem Akku von 5000 mAh ausgestattet werden. Dieser Wert könnte für ein Mittelklasse-Modell in der Flaggschiff-Reihe höher sein als erwartet.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider Schrodinger, der diese Nachricht verbreitete, zuvor die technischen Daten des Galaxy S26 Plus Modells genau vorhergesagt hatte und mit Informationen zum Jubiläumsmodell (iPhone 20) der iPhone-Smartphones Vertrauen gewann. Die Publikation ixbt.com bestätigt ebenfalls, dass die Informationen dieser Quelle der Wahrheit nahekommen.

Auf dem Markt in Usbekistan haben sich Samsung-Flaggschiffe immer durch ihre Kameraqualität und Displayhelligkeit ausgezeichnet. Viele lokale Nutzer bevorzugten jedoch die längere Akkulaufzeit der Konkurrenz (insbesondere chinesischer Marken). Sollte das Galaxy S27 Ultra tatsächlich eine Kapazität von über 6000 mAh besitzen, würde dies die Marktdominanz des Modells zweifellos auf ein absolutes Niveau heben.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich diese Änderungen derzeit noch in der Test- und Designphase befinden. Wenn der Plan aufgeht, wird Samsung die langjährige 5000 mAh "Grenze" durchbrechen und eine neue Ära der Smartphone-Autonomie einleiten.