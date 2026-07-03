Doping-Skandal in Tunesien: 8 Spieler positiv getestet

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Doping-Skandal in Tunesien: 8 Spieler positiv getestet

Es wurde berichtet, dass acht Spieler der tunesischen Nationalmannschaft bei Dopingtests während der Weltmeisterschaft 2026 positiv auf verbotene Substanzen getestet wurden.

Laut dem Daily Mail wurde in den Körpern der Spieler Clenbuterol nachgewiesen, eine von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verbotene Substanz.

Acht Spieler mit positivem Testergebnis

Laut der Quelle lieferten Proben von acht Mitgliedern der tunesischen Nationalmannschaft positive Ergebnisse.

Es handelt sich dabei um Clenbuterol, ein Medikament zur Erweiterung der Atemwege, das auf der Liste der verbotenen Substanzen der WADA steht.

Wie gelangte die Substanz in den Körper?

Ersten Vermutungen zufolge gelangte Clenbuterol möglicherweise nicht vorsätzlich, sondern durch den Verzehr von kontaminiertem Fleisch in die Organismen der Spieler.

Es wird berichtet, dass die Spieler der tunesischen Nationalmannschaft dieses Fleisch in einem Trainingslager in Mexiko verzehrt haben.

Bisher wurde dies nicht als endgültige Schlussfolgerung bestätigt. Die Vereine der betroffenen Spieler wurden ebenfalls über die Situation informiert.

Tunesien schied früh aus der Weltmeisterschaft aus

Die tunesische Nationalmannschaft konnte sich bei der WM 2026 nicht aus der Gruppenphase qualifizieren.

Nach der Niederlage im ersten Spiel entließ der nationale Fußballverband den Cheftrainer Sabri Lamouchi.

Danach wurde das Team von Hervé Renard geführt, doch Tunesien unterlag auch in den verbleibenden zwei Spielen unter seiner Leitung.

Welche Entscheidung erwartet die Spieler nun?

Dass bei acht Spielern dieselbe Substanz nachgewiesen wurde, verschärft die Situation erheblich.

Es wird nun erwartet, dass die Anti-Doping-Behörden untersuchen, wie die Substanz in den Körper gelangte, und entscheiden, ob Sanktionen gegen die Spieler verhängt werden.

TunesienDaily MailSabri LamouchiHervé Renard
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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