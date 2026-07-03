T2-Operator macht kostenloses internationales Roaming-Internet dauerhaft

Der russische Betreiber T2 (ehemals Tele2) hat beschlossen, seine frühere Aktion für kostenlose mobiles Internet im internationalen Roaming in einen dauerhaften Dienst umzuwandeln. Ab sofort haben Kunden des Unternehmens je nach Tarifplan die Möglichkeit, während Auslandsreisen für einen bestimmten Zeitraum einer unbegrenzten Verbindung beizutreten. Diese Neuerung ermöglicht eine erhebliche Senkung der Kommunikationskosten bei internationalen Reisen. Dies bericht Ixbt.com Nachrichten gibt.

Laut einem Bericht von ixbt.com ist das Volumen des Internet-Traffic-Verbrauchs im Ausland nach der Einführung dieses Angebots als Testlauf dreifach gestiegen. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach Internetnutzung im Roaming unter den Nutzern hoch ist. Unternehmensdaten zufolge waren Reisende nach der Türkei die häufigsten Nutzer dieses Dienstes, wobei fast die Hälfte aller Verbindungen auf dieses Land entfiel.

Servicebedingungen und abgedeckte Länder

Der kostenlose und unbegrenzte Internetdienst ist in 34 Ländern weltweit verfügbar. Dazu gehören auch Ziele wie China, Thailand und die Türkei, die bei usbekischen Reisenden beliebt sind. Nach Standardbedingungen beträgt die Nutzungsdauer des kostenlosen Internets 15 Tage. Für Nutzer des MiXX-Abonnements des Unternehmens wurde diese Frist jedoch auf bis zu 22 Tage verlängert.

Diese Möglichkeit gilt für eine Reihe von Tarifplänen, die sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden gedacht sind. Es ist anzumerken, dass der T2-Operator nicht nur beim Internet, sondern auch bei den Sprachdiensten Änderungen vorgenommen hat. Zuvor hatte das Unternehmen die Gebühren für ausgehende Anrufe in 56 Ländern abgeschafft, was zu einer Verdoppelung des Volumens internationaler Anrufe führte.

Moderne Roaming-Trends

Heutzutage werden Roaming-Dienste aufgrund des Wettbewerbs zwischen Mobilfunkbetreibern immer günstiger. Die Erfahrung von T2 zeigt, dass die Einführung kostenloser Dienste nicht nur die Kundenbindung erhöht, sondern auch zu einem sprunghaften Anstieg des Traffic-Volumens führt. Solche Annehmlichkeiten sind besonders hilfreich für Geschäftsreisende und aktive Touristen.

Auch auf dem usbekischen Markt bieten lokale Betreiber verschiedene Rabatte und günstige Tarife für internationale Roaming-Pakete an. Solche Schritte russischer Betreiber könnten auch die allgemeine Preispolitik auf dem regionalen Kommunikationsmarkt beeinflussen, da viele Nutzer ständig zwischen den beiden Ländern pendeln und gleichzeitig die Dienste mehrerer Betreiber nutzen.