WM 2026: Präzise Prognosen für drei Spiele — hält die Serie an?

Wir haben bei den sechs Play-off-Spielen am 1. und 2. Juli die Teams, die in die nächste Runde einziehen, korrekt vorhergesagt. Unsere Prognosen für England, Belgien, USA, Spanien, Portugal und die Schweiz waren zu 100 Prozent korrekt.

Nun stehen die letzten drei Spiele des Achtelfinales der WM 2026 an. Diesmal setzen wir auf Ägypten, Argentinien und Kolumbien.

Australien — Ägypten: Ein einziges Tor könnte alles entscheiden

Dies ist das am schwersten vorherzusagende Spiel des Tages.

Australien kann durch körperbetontes Spiel, hohes Tempo und Standardsituationen gefährlich werden. Das Team hat jedoch mit Verletzungsproblemen bei einigen Spielern zu kämpfen. Ägypten hingegen ist im Turnier noch ungeschlagen und zeichnet sich durch eine disziplinierte Defensive aus. Der Zustand von Mohamed Salah könnte den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Die Play-off-Erfahrung und der vorsichtige Spielstil von Ägypten geben ihnen einen leichten Vorteil. Wir erwarten kein torreiches Spiel.

Prognose: Australien — Ägypten 0:1

Weiterkommen: Ägypten

Konfidenzlevel: 57 Prozent

Argentinien — Kap Verde: Es wird nicht einfach für den Favoriten

Auf dem Papier ist Argentinien der klare Favorit dieser Paarung. Aber Kap Verde hat bei dieser WM noch keine Niederlage erlitten und zeigte sich in den Spielen gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien als kompaktes Team.

Lionel Scaloni hat ebenfalls die disziplinierte Defensive und die Konterstärke des Gegners hervorgehoben. Es wird erwartet, dass Lionel Messi in die Startelf zurückkehrt, aber seine Spielzeit könnte aufgrund der Hitze und einer möglichen Verlängerung gesteuert werden.

Kap Verde könnte in den Anfangsminuten Widerstand leisten. Doch die individuelle Klasse und die Tiefe des argentinischen Kaders werden am Ende entscheidend sein.

Prognose: Argentinien — Kap Verde 2:0

Weiterkommen: Argentinien

Konfidenzlevel: 84 Prozent

Kolumbien — Ghana: Südamerikaner im Vorteil

Kolumbien wirkt bei Ballbesitz und Offensivmöglichkeiten überlegen. Ghanas Nationaltrainer Carlos Queiroz arbeitete früher für das kolumbianische Team und kennt daher viele Spieler und die Spielweise des Gegners gut. Das könnte den Afrikanern taktisch helfen.

Dennoch hat Kolumbien mehr Offensivpotenzial. Ghana wird wahrscheinlich defensiv beginnen und versuchen, das Ergebnis lange zu halten. Daher erwarten wir keinen hohen Sieg, sondern einen knappen Erfolg mit einem Tor Unterschied.

Prognose: Kolumbien — Ghana 1:0

Weiterkommen: Kolumbien

Konfidenzlevel: 68 Prozent

Abschließende Prognosen

Spiel Ergebnistipp Weiterkommen Australien — Ägypten 0:1 Ägypten Argentinien — Kap Verde 2:0 Argentinien Kolumbien — Ghana 1:0 Kolumbien

Somit werden nach unserer Prognose die letzten drei Tickets für das Viertelfinale der WM 2026 an Ägypten, Argentinien und Kolumbien gehen.

Das größte Risiko ist das Spiel Australien gegen Ägypten. Die sicherste Wahl ist der Sieg von Argentinien.