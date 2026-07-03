Samsung-Preise für faltbare Smartphones steigen drastisch: Z Fold 8 Ultra vor Rekord

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung plant eine deutliche Preiserhöhung für seine kommenden faltbaren Smartphones. Laut Informationen, die WinFuture von europäischen Einzelhändlern erhalten hat, werden die Geräte der neuen Generation deutlich teurer sein als ihre Vorgängermodelle. Diese Änderung dürfte vor allem Nutzer im Premium-Segment finanziell stark belasten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die überraschendsten Zahlen betreffen das Modell Galaxy Z Fold 8 Ultra. Berichten zufolge könnte die Top-Konfiguration dieses Flaggschiffs auf dem europäischen Markt bei etwa 2800 Euro liegen. Die Top-Version des Standard-Modells Galaxy Z Fold 8 wird voraussichtlich für 2600 Euro auf den Markt kommen. Diese Preise gehören zu den höchsten in der Geschichte der Samsung-Smartphones und markieren eine neue Phase in der Preispolitik der Marke.

Hauptgründe für den Preisanstieg

Experten sehen mehrere objektive Gründe für diesen drastischen Preisanstieg. Erstens wirkt sich der kontinuierliche Anstieg der Preise für DRAM- und NAND-Speichermodule auf dem Weltmarkt direkt auf die Produktionskosten aus. Je größer der RAM- und Speicherplatz der Smartphones, desto deutlicher wird dieser Unterschied.

Zweitens spielen die technischen Spezifikationen des Ultra-Modells, einschließlich der verbesserten Display-Technologie und des komplexen Faltmechanismus, eine wichtige Rolle bei der endgültigen Preisgestaltung. Samsung positioniert seine Flaggschiff-Geräte nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als Statussymbol für Hochtechnologie, was zu Preisen führt, die sogar über denen der Apple iPhone-Flaggschiffe liegen.

Die Preisliste für die neuen Geräte sieht voraussichtlich wie folgt aus:

Galaxy Z Fold 8 Ultra (Top-Version) — 2800 Euro;

Galaxy Z Fold 8 (Top-Version) — 2600 Euro;

Auch die neue Generation der Smartwatches wird zu entsprechend höheren Preisen eingeführt.

Für den Markt in Usbekistan könnten diese Preise unter Berücksichtigung von Zollgebühren und Logistikkosten noch höher ausfallen. Derzeit hat die Galaxy Z Fold-Serie einen festen Platz im lokalen High-End-Segment, doch Preise von über 30 Millionen Soum könnten zu einem leichten Nachfragerückgang führen oder dazu, dass Käufer vermehrt auf Vorgängermodelle setzen.

Samsung wird seine Galaxy Unpacked-Präsentation voraussichtlich am 22. Juli dieses Jahres in London abhalten. Bei dieser Veranstaltung werden nicht nur Smartphones, sondern auch aktualisierte Smartwatches und andere Ökosystem-Geräte vorgestellt. Offizielle Preise und technische Daten werden an diesem Tag bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Samsung nicht nur seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Smartphones behauptet, sondern auch bei der Preisgestaltung neue Maßstäbe setzt. Sollten sich die Insider-Informationen bewahrheiten, wird das Galaxy Z Fold 8 Ultra eines der teuersten Massenmarkt-Smartphones überhaupt.