Verlässt OnePlus den globalen Markt: Smartphones in den USA und Großbritannien ausverkauft

Um die bekannte Technologiemarke OnePlus ist eine undurchsichtige Situation entstanden. In den offiziellen Online-Shops des Unternehmens in Großbritannien und den USA sind fast alle Produkte verschwunden, was verschiedene Zweifel an der Zukunft der Marke in diesen großen Märkten aufwirft. Dies betrifft nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets und Wearables. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com sind im offiziellen OnePlus-Shop in Großbritannien die meisten Geräte aus dem Katalog verschwunden. Auf vielen Seiten für Smartphones, Tablets, Smartwatches und kabellose Kopfhörer erscheint der Hinweis, dass die Produkte nicht vorrätig sind. Insbesondere Flaggschiff-Modelle wie das OnePlus 15 und OnePlus 15R sowie die Tablets Pad 3 und Pad Go 2 können nicht erworben werden.

Gleichzeitig sind auch alle OnePlus Watch Modelle und Marken-Kopfhörer aus dem Verkauf verschwunden. Derzeit sind diese Geräte noch bei Drittanbietern wie Amazon UK zu finden, doch Experten vermuten, dass es sich hierbei lediglich um den Abverkauf von Lagerrestbeständen handelt.

Die Situation auf dem US-Markt und die Reaktion der Händler

Über dem Ozean ist die Lage nicht besser. Wie Android Authority berichtet, sind die Smartphones OnePlus 15 und OnePlus 15R in den USA nur noch in einigen Konfigurationen verfügbar. Besonders bemerkenswert ist, dass Best Buy, eine große US-Elektronikkette, den Verkauf der Markenprodukte vollständig eingestellt hat. Auch das OnePlus-Sortiment auf der Amazon-Plattform ist drastisch geschrumpft.

Diese Situation erfolgt vor dem Hintergrund von Berichten über eine Restrukturierung des internationalen Geschäfts von OnePlus. Zuvor gab es Informationen, dass das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern den Fokus verstärkt auf die Vermarktung von Oppo-Smartphones legt. Bekanntlich gehören die Marken OnePlus und Oppo zum selben Holding-Konzern und ihre Strategien werden oft zusammengeführt.

Bisher hat die OnePlus-Geschäftsführung keine offizielle Erklärung zum Ausstieg aus dem britischen oder amerikanischen Markt abgegeben. Die genauen Gründe für den Gerätemangel wurden ebenfalls nicht bekannt gegeben. Es könnte sich um ein vorübergehendes Logistikproblem oder eine radikale Wende in der globalen Strategie der Marke handeln.

Für den Markt in Usbekistan gelangen OnePlus-Produkte hauptsächlich über inoffizielle Kanäle und internationale Lieferanten ins Land. Sollte die Marke ihre Aktivitäten in den westlichen Märkten einschränken, könnte dies Auswirkungen auf die globalen Preise und die Geschwindigkeit haben, mit der neue Modelle in unsere Region gelangen. Tech-Enthusiasten warten derzeit auf eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens.