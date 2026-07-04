Schwerwiegender Defekt bei Steam Machine Konsolen: „Red Line of Death“ taucht auf

·2·Technologie
Schwerwiegender Defekt bei Steam Machine Konsolen: „Red Line of Death“ taucht auf

Die von der Gaming-Welt lange erwarteten Steam Machine Konsolen sind bei ihrem Markteintritt auf unerwartete technische Probleme gestoßen. Nutzer, die das Gerät als Erste erhalten haben, berichten von einem schwerwiegenden Hardwaredefekt, der zum vollständigen Systemausfall führt. Dieser Zustand wurde in den sozialen Netzwerken bereits als „Red Line of Death“ bezeichnet. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt an.

Ein Reddit-Nutzer mit dem Pseudonym me_hill war einer der ersten Käufer, die auf dieses Problem stießen. Seinen Angaben zufolge fiel die Konsole wenige Minuten nach einem Software-Update aus. Auf der Leuchtanzeige an der Vorderseite des Geräts erschien eine rote Linie, und danach startete die Steam Machine nicht mehr. Der Nutzer schreibt, dass das System nach fünf Minuten Spielzeit in No Man's Sky ein Update anforderte und die Konsole am Ende des Vorgangs „starb“.

GPU-Defekte

Experten von Digital Foundry weisen darauf hin, dass die rote Anzeige auf der rechten Seite des Lichtpanels keine bloße Dekoration ist, sondern ein spezieller Fehlercode. Laut Informationen auf der Steam Machine Support-Seite bedeutet dieses Signal, dass ein schwerwiegender Defekt im Zusammenhang mit der GPU im System erkannt wurde. Andere Nutzer beschweren sich ebenfalls darüber, dass kein Bild auf dem Monitor erscheint, was das Hauptzeichen für den Ausfall des Grafikchips ist.

Obwohl in der Reddit-Community derzeit verschiedene technische Lösungen vorgeschlagen werden, raten Experten dazu, den Valve-Kundendienst zu kontaktieren. Da jedoch das Produktionsvolumen der Steam Machine Konsolen begrenzt ist und ein Marktengpass besteht, könnte der Prozess des Austauschs eines defekten Geräts gegen ein neues recht kompliziert sein.

Wiederholt sich die Geschichte?

Dieser Vorfall weckt bei Gamern unangenehme Erinnerungen an den berühmten „Red Ring of Death“ (RRoD) bei Xbox 360 Konsolen oder den „Yellow Light of Death“ bei der PlayStation 3. Damals führten diese Probleme dazu, dass tausende Geräte massenhaft unbrauchbar wurden. Ob es sich bei der Situation mit der Steam Machine um einen Einzelfall oder einen Massendefekt handelt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn die Liefermengen steigen.

Zur Erinnerung: Der offizielle Verkauf der Steam Machine Konsolen begann am 30. Juni. Aufgrund der Knappheit des Geräts sind die Preise auf dem „Schwarzmarkt“ sprunghaft angestiegen. Laut ixbt.com verlangen Verkäufer in eBay-Auktionen zwischen 1700 und 3200 Dollar für die Konsole. Dass ein zu einem so hohen Preis erworbenes Gerät innerhalb weniger Minuten ausfällt, ist für die Nutzer ein schwerer finanzieller Schlag.

Steam MachineValveKonsoleTechnologieHardwaredefekt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA enthüllt Gründe für das Scheitern des Boeing Starliner-ProjektsNASA enthüllt Gründe für das Scheitern des Boeing Starliner-ProjektsGestern, 23:55Browser-Krieg: Wird KI die Dominanz von Chrome und Safari einschränken?Browser-Krieg: Wird KI die Dominanz von Chrome und Safari einschränken?Gestern, 23:52Roskosmos präsentiert vollständig wiederverwendbare Korona-RaketeRoskosmos präsentiert vollständig wiederverwendbare Korona-RaketeGestern, 23:29Revolutionäres Gadget für Remote-Worker: Dune-Tastatur vorgestelltRevolutionäres Gadget für Remote-Worker: Dune-Tastatur vorgestelltGestern, 23:20Xiaomi stellt Support für Dutzende beliebter Smartphones ein: Poco und Redmi ebenfalls betroffenXiaomi stellt Support für Dutzende beliebter Smartphones ein: Poco und Redmi ebenfalls betroffenGestern, 22:57KI und Videoanrufe für legendäre Nokia-Tastentelefone eingeführtKI und Videoanrufe für legendäre Nokia-Tastentelefone eingeführtGestern, 22:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen