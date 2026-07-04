Schwerwiegender Defekt bei Steam Machine Konsolen: „Red Line of Death“ taucht auf

Die von der Gaming-Welt lange erwarteten Steam Machine Konsolen sind bei ihrem Markteintritt auf unerwartete technische Probleme gestoßen. Nutzer, die das Gerät als Erste erhalten haben, berichten von einem schwerwiegenden Hardwaredefekt, der zum vollständigen Systemausfall führt. Dieser Zustand wurde in den sozialen Netzwerken bereits als „Red Line of Death“ bezeichnet. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt an.

Ein Reddit-Nutzer mit dem Pseudonym me_hill war einer der ersten Käufer, die auf dieses Problem stießen. Seinen Angaben zufolge fiel die Konsole wenige Minuten nach einem Software-Update aus. Auf der Leuchtanzeige an der Vorderseite des Geräts erschien eine rote Linie, und danach startete die Steam Machine nicht mehr. Der Nutzer schreibt, dass das System nach fünf Minuten Spielzeit in No Man's Sky ein Update anforderte und die Konsole am Ende des Vorgangs „starb“.

GPU-Defekte

Experten von Digital Foundry weisen darauf hin, dass die rote Anzeige auf der rechten Seite des Lichtpanels keine bloße Dekoration ist, sondern ein spezieller Fehlercode. Laut Informationen auf der Steam Machine Support-Seite bedeutet dieses Signal, dass ein schwerwiegender Defekt im Zusammenhang mit der GPU im System erkannt wurde. Andere Nutzer beschweren sich ebenfalls darüber, dass kein Bild auf dem Monitor erscheint, was das Hauptzeichen für den Ausfall des Grafikchips ist.

Obwohl in der Reddit-Community derzeit verschiedene technische Lösungen vorgeschlagen werden, raten Experten dazu, den Valve-Kundendienst zu kontaktieren. Da jedoch das Produktionsvolumen der Steam Machine Konsolen begrenzt ist und ein Marktengpass besteht, könnte der Prozess des Austauschs eines defekten Geräts gegen ein neues recht kompliziert sein.

Wiederholt sich die Geschichte?

Dieser Vorfall weckt bei Gamern unangenehme Erinnerungen an den berühmten „Red Ring of Death“ (RRoD) bei Xbox 360 Konsolen oder den „Yellow Light of Death“ bei der PlayStation 3. Damals führten diese Probleme dazu, dass tausende Geräte massenhaft unbrauchbar wurden. Ob es sich bei der Situation mit der Steam Machine um einen Einzelfall oder einen Massendefekt handelt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn die Liefermengen steigen.

Zur Erinnerung: Der offizielle Verkauf der Steam Machine Konsolen begann am 30. Juni. Aufgrund der Knappheit des Geräts sind die Preise auf dem „Schwarzmarkt“ sprunghaft angestiegen. Laut ixbt.com verlangen Verkäufer in eBay-Auktionen zwischen 1700 und 3200 Dollar für die Konsole. Dass ein zu einem so hohen Preis erworbenes Gerät innerhalb weniger Minuten ausfällt, ist für die Nutzer ein schwerer finanzieller Schlag.