Argentinien erleidet einen großen Verlust: Facundo Medina hat sich letzte Nacht verletzt

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Argentinien erleidet einen großen Verlust: Facundo Medina hat sich letzte Nacht verletzt

Bei Argentiniens WM-Achtelfinalspiel gegen Kap Verde gestern Abend kam es zu einer unglücklichen Situation. Der Linksverteidiger der Mannschaft, Facundo Medina, konnte das Spiel verletzungsbedingt nicht beenden.

Medina stand in der Startelf

Der 27-jährige Fußballspieler, der für den französischen Club Marseille aufläuft, sicherte sich in der ersten Partie der K.o.-Phase einen Platz in der Startelf von La Albiceleste.

Medina war auf der Abwehrseite aktiv und verbrachte den Großteil des Spiels auf dem Platz.

In der 86. Minute zwangsläufig ausgewechselt

In der 86. Minute des Spiels zog sich der Verteidiger eine Verletzung zu und konnte das Spiel nicht fortsetzen. Er wurde durch den erfahrenen Nicolas Tagliafico ersetzt.

Wie schwer die Verletzung des Fußballspielers ist, wurde bisher nicht mitgeteilt. Die argentinischen Fans müssen nun auf die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen warten.

Sein drittes Spiel bei der WM

Facundo Medina hatte Argentiniens erste beiden Spiele bei der aktuellen Weltmeisterschaft in der Startelf begonnen.

Das dritte Gruppenspiel gegen Jordanien verfolgte er jedoch von der Ersatzbank aus.

Sorge vor der nächsten Phase

In einer Phase, in der im K.o.-System jeder Spieler von großer Bedeutung ist, könnte Medinas Verletzung für den argentinischen Trainerstab zu einem Problem werden.

Ob der Verteidiger im nächsten Spiel mitwirken kann, wird nach den medizinischen Untersuchungen bekannt gegeben.

Meinen Sie, dass Tagliafico Medina angemessen ersetzen kann, falls er ausfällt?

ArgentinienFacundo MedinaKapverden
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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