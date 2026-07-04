Abbos Fayzullayev offenbarte sein Bedauern im Zusammenhang mit seinem Onkel (Video)

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Abbos Fayzullayev offenbarte sein Bedauern im Zusammenhang mit seinem Onkel (Video)

Abbos Fayzullayev, Spieler der usbekischen Nationalmannschaft und des türkischen Klubs Istanbul Başakşehir, teilte in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Sports Uz aufrichtige Erinnerungen an einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben — seinen Onkel.

Der Fußballspieler sagte, dass sein Onkel seit seiner Jugend kein einziges seiner Spiele im Stadion verfolgt habe und dass es dafür einen bestimmten Grund gebe.

"Seit meiner Kindheit ist mein Onkel nie zu einem meiner Spiele gekommen. Als ich nach dem Grund fragte, sagte er: 'Ich komme, wenn du ein Niveau erreichst, das es wert ist, angesehen zu werden.' Leider war es nicht vergönnt. Auch jetzt schaue ich jedes Mal, wenn ich das Spielfeld betrete, auf die Tribüne und suche meinen Onkel. Dass er kommt und mein Spiel verfolgt, ist für mich ein bleibendes Bedauern geworden. Mein Onkel hatte einen sehr großen Platz in meinem Leben — ich betrachte ihn als meinen zweiten Vater. Er hat mir seit meiner Kindheit sehr geholfen", sagte Abbos Fayzullayev.

Das aufrichtige Geständnis des Fußballspielers ließ die Fans nicht gleichgültig. In den sozialen Netzwerken betonten viele Nutzer, wie berührend seine Worte waren, erwiesen dem Andenken seines Onkels Respekt und wünschten Abbos für seine zukünftige Karriere noch größere Erfolge.

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Charos
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