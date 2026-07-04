Die Viertelfinalbegegnung zwischen Brasilien und Norwegen bei der Weltmeisterschaft 2026 ist nicht nur für das Turnierschicksal, sondern auch für die Zukunft des Londoner Klubs Arsenal von großer Bedeutung. Während bei dieser Partie auf den Spielfeldern von New Jersey die Aufmerksamkeit der Fans auf Stars wie Vinicius Junior und Erling Haaland gerichtet ist, beobachten Experten besonders das Duell zwischen Bruno Guimaraes und Martin Odegaard im Zentrum des Spielfelds. Goal.com berichtet .

Martin Odegaard, der derzeit für Arsenal spielt, und Bruno Guimaraes, der zum Transferziel des Klubs geworden ist, gehören zu den besten Vorlagengebern des Turniers. Laut Goal.com belegt Guimaraes mit vier Torvorlagen den zweiten Platz hinter Michael Olise, während Odegaard drei Assists auf seinem Konto hat. Diese Werte zeigen, dass beide Mittelfeldspieler derzeit in Topform sind.

Neue Kraft für Arsenal: Der Guimaraes-Faktor

Die Londoner planen seit langem, Newcastles Führungsspieler Bruno Guimaraes in ihren Kader zu holen. Der Transferwert des brasilianischen Fußballers wurde auf 65 Millionen Pfund (etwa 87 Millionen Dollar) festgelegt. Seine Leistungen bei der WM in Nordamerika beweisen, dass er das Mittelfeld von Arsenal auf ein neues Level heben könnte. Guimaraes' aggressive Spielweise und seine Präzision beim Spielaufbau werden genau das sein, was Mikel Artetas Team braucht.

Inzwischen zogen Martin Odegaards Leistungen in der vergangenen Saison einige Kritik auf sich. Einige Experten und Fans warfen ihm vor, nicht aktiv genug zu sein, und schlugen sogar vor, ihn zu verkaufen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Odegaard der erste Kapitän war, der Arsenal nach 22 Jahren Pause zur Meisterschaft führte. Seine letzten Leistungen für die norwegische Nationalmannschaft legen alle Zweifel bei.

Odegaards Antwort und Norwegens Hoffnung

Martin Odegaard zeigt bei der Weltmeisterschaft ein druckfreies, kreatives und freies Spiel, losgelöst vom Vereinsdruck. Er bewies seine besten Qualitäten in den Gruppenspielen gegen den Irak, Senegal und die Elfenbeinküste. Insbesondere seine feinen Pässe an Erling Haaland und sein Spielmanagement bestätigten, dass er noch immer einer der besten Spielmacher der Welt ist.

Für die Arsenal-Führung bringt die aktuelle Situation ein interessantes Dilemma mit sich: Die Verpflichtung von Guimaraes bedeutet nicht, Odegaard zu verdrängen, sondern sie könnten gemeinsam ein starkes Tandem bilden. Die Begegnung zwischen Brasilien und Norwegen wird zeigen, welcher dieser beiden Stars im direkten Duell stärker ist. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie beweisen beide Spieler weiterhin ihre Klasse.