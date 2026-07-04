Ubtech U1 humanoide Roboter: Perfekter Realismus und emotionale Intelligenz

In der Welt der Robotik vollzieht sich eine wahre Revolution: Ubtech hat seine neue U1-Serie bionischer Roboter vorgestellt. Diese Geräte haben die Tech-Welt mit ihrer nahen Ähnlichkeit zum menschlichen Gesicht, feinen Hautdetails und komplexen emotionalen Algorithmen verblüfft. Laut Phoenix.com Technology sind die Roboter der neuen Generation nicht nur als Maschinen, sondern als Begleiter konzipiert, die eine seelische Verbindung zu Menschen aufbauen können. Dies berichtet Ixbt.com berichtete .

Am Erscheinungsbild der Roboter arbeiteten nicht nur Ingenieure, sondern auch professionelle Designer und Stylisten. Ihre Haut besteht aus Silikon und bildet Adern an den Händen, feine Falten an den Lippen und sogar Fingergelenke präzise nach. Bei den weiblichen Robotern wurden sogar hochwertige Maniküre und Make-up aufgebracht. Während der Ausstellung wurden Besucher gebeten, die Gesichter der Roboter nicht zu berühren, da dies das empfindliche Make-up beschädigen könnte.

Technische Fähigkeiten und Emotionsanalyse

Die Ubtech U1-Serie verfügt über 88 Freiheitsgrade und kann 90 % der Bewegungen des menschlichen Körpers reproduzieren. Insbesondere eine einzigartige bionische Struktur im Hals ermöglicht dem Roboter natürliche Drehungen. Das Gerät ist mit dem weltweit ersten groß angelegten Emotionsmodell ausgestattet, das über 20 feine Emotionen mit mehr als 90 % Genauigkeit erkennen kann. Die Verzögerung zwischen Frage und Antwort beträgt nur 500 Millisekunden.

Die Entwickler betonen, dass diese Roboter nicht für sexuelle Zwecke bestimmt sind. Unternehmensgründer Zhou Jian stellte ausdrücklich fest, dass die Hauptaufgabe der Roboter darin besteht, „emotionalen Wert“ zu bieten. Dennoch weist das Erscheinungsbild der Roboter deutlich ausgeprägte sekundäre Geschlechtsmerkmale auf, was in sozialen Netzwerken und unter Ausstellungsteilnehmern hitzige Diskussionen auslöste.

Von Handarbeit zur industriellen Produktion

Die Serienproduktion solch komplexer Geräte ist eine äußerst schwierige Aufgabe. So enthält allein der Kopf des Roboters zwischen 2.000 und 3.000 Teile und kann 30 verschiedene Mimiken ausführen. In den frühen Phasen wurden die Augenbrauen und Wimpern der Roboter von Spezialisten per Hand eingepflanzt. Derzeit arbeitet Ubtech daran, diesen kunstvollen Prozess in ein standardisiertes Fließbandverfahren zu überführen.

Die Ubtech U1-Roboter sollen in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

Tägliche Kommunikation und emotionale Unterstützung;

Altenpflege und soziale Hilfe;

Psychologische Therapie und Beratung;

Gästeempfang und Service;

Wissenschaftliche Forschung und Bildungsprozesse.

Die Synchronisation zwischen Sprache und Lippenbewegungen der Roboter erfolgt innerhalb von 20 Millisekunden, wodurch das „roboterhafte“ Künstlichkeitsgefühl beim Gespräch nahezu eliminiert wird. Ein auf Hunderten Milliarden Parametern trainiertes Deep-Reasoning-Modell ermöglicht dem Roboter, sinnvolle und logische Gespräche mit Menschen zu führen.