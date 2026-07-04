Ägyptischer Fußballspieler Mohamed Hani verliert auf dem Spielfeld das Bewusstsein

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 kam es in der Partie zwischen Ägypten und Australien zu einem besorgniserregenden Vorfall. Der ägyptische Verteidiger Mohamed Hani verlor nach einem Luftzweikampf das Bewusstsein und stürzte auf das Spielfeld.

Gefährliche Kollision

Zu Beginn der zweiten Halbzeit geriet Hani innerhalb seines Strafraums mit gegnerischen Spielern in einen Luftzweikampf um einen hohen Ball.

Während dieses Vorfalls erlitt er einen heftigen Schlag am Kopf und stürzte daraufhin zu Boden.

Spieler eilten sofort zur Hilfe

Die Mitglieder der ägyptischen Nationalmannschaft erkannten die Ernsthaftigkeit der Situation und eilten sofort zu ihrem Teamkollegen.

Kurze Zeit später betraten auch der medizinische Stab der Nationalmannschaft und Ärzte das Spielfeld. Mohamed Hani wurde Erste Hilfe geleistet.

Hani setzte das Spiel fort

Nach der medizinischen Behandlung erholte sich der Verteidiger. Zum Glück verließ er nicht das Spielfeld und fand die Kraft, die Partie fortzusetzen.

Dieser Vorfall sorgte bei den Fans im Stadion und den Teammitgliedern für große Besorgnis.

Ein Eigentor wurde ihm ebenfalls angerechnet

Mohamed Hani blieb in dieser Partie durch ein weiteres unglückliches Ereignis in Erinnerung. Er erzielte ein Eigentor.

Dennoch zeugte seine Rückkehr auf das Spielfeld nach der schweren Kollision und die Fortsetzung des Spiels von seinem Mut.

Meinen Sie, dass es die richtige Entscheidung war, einen Spieler mit einem solchen Schlag am Kopf im Spiel zu belassen?