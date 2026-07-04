Lionel Messi Nach Dem Spiel Gegen Kap Verde: "Auf Dem Platz Haben Sie Mich Schonungslos Getreten, Danach Baten Sie Um Fotos"

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Lionel Messi Nach Dem Spiel Gegen Kap Verde: "Auf Dem Platz Haben Sie Mich Schonungslos Getreten, Danach Baten Sie Um Fotos"

Argentiniens Nationalmannschaftskapitän Lionel Messi teilte seine Gedanken nach einem hart umkämpften Sieg über Kap Verde im entscheidenden Spiel der WM-Gruppenphase mit. Trotz erbittertem Kampf auf dem Platz reihten sich am Ende der Begegnung die gegnerischen Spieler auf, um mit dem legendären Stürmer Erinnerungsfotos zu machen und sein Trikot zu bekommen. Goal.com berichtet .

Das in Miami ausgetragene und mit einem 3:2-Sieg für Argentinien endende Spiel gestaltete sich für La Albiceleste deutlich komplizierter als erwartet. Die Spieler von Kap Verde zeigten während des Spiels ein sehr hartes Vorgehen gegen Lionel Messi. Doch nachdem der Schiedsrichter den Schlusspfiff abgeblasen hatte, wich der Aggression auf dem Platz Respekt. Laut TyC Sports nahm Messi die "zweigesichtige" Haltung seiner Gegner mit Humor auf.

Kampf auf dem Platz und eine Schlange vor der Kabine

"Sie haben nach meinem Trikot gefragt, nach allem, was ich hatte... Dabei haben sie mich auf dem Platz schonungslos getreten", antwortete Lionel Messi lachend in seinem Interview nach dem Spiel. Trotz des physischen Drucks der Gegner ließ sich der argentinische Star mit allen Wunschbereiten fotografieren und verschenkte sein Trikot. Diese Situation bewies einmal mehr, welch enorme Autorität Messi in der Fußballwelt genießt.

Die Nationalmannschaft von Kap Verde zeigte, dass sie in diesem Turnier nicht zufällig erfolgreich war. Zuvor waren sie gegen Schwergewichte wie Spanien und Uruguay ungeschlagen geblieben und hatten viele mit ihrer soliden Defensive und disziplinierten Spielweise beeindruckt. Auch gegen Argentinien kämpften sie bis zum Schluss und zwangen die amtierenden Weltmeister ordentlich zum Schwitzen.

Bei der Analyse des Spiels hob Lionel Messi besonders die effektive Nutzung von Standardsituationen durch sein Team hervor. "Diese Mannschaft zeigt schon lange ihren Charakter und kämpft bis zum Ende. Heute haben wir gesehen, wie wichtig Standardsituationen sind. Wir haben Spieler, die in der zweiten Phase gut spielen und in der Luft dominieren", sagte der Kapitän.

Probleme Mit der Spielqualität

Trotz des Sieges verheimlichte Lionel Messi nicht seine Unzufriedenheit mit Argentiniens Leistung. Seiner Aussage nach verlor die Mannschaft nach der Führung die Kontrolle. Dies könnte ein besorgniserregendes Signal vor der K.o.-Phase sein.

"Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel werden würde. Wir haben das Schwerste geschafft — das erste Tor erzielt. Danach dachten wir, wir würden unseren Rhythmus finden, aber alles verlief umgekehrt. Wir verloren die Ballkontrolle, zogen uns defensiv zurück und konnten nicht effektiv pressen", äußerte sich Lionel Messi kritisch.

Mit diesem Sieg sicherte sich die argentinische Nationalmannschaft ihr Ticket für das Achtelfinale. Nun wird der Trainerstab an den begangenen Fehlern arbeiten und sich auf die entscheidenden Spiele der K.o.-Phase vorbereiten. Kap Verde wird trotz der Niederlage als eine der strahlendsten und kompromisslosesten Mannschaften des Turniers in Erinnerung bleiben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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