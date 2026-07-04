Kuh mit einem Horn auf dem Kopf wird in China in sozialen Netzwerken berühmt! (Video)

Eine Kuh mit einem hornartigen Wachstum auf dem Kopf in der chinesischen Provinz Jilin wird in sozialen Netzwerken weitreichend diskutiert. Nachdem sich ein Video mit dem Tier verbreitete, zog es in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit vieler auf sich.

Laut dem Besitzer der Kuh hat sich die Zahl der Personen, die das Tier kaufen möchten, nach dem Video erhöht. Es gingen verschiedene Angebote ein, jedoch gab der Besitzer an, die Kuh nicht verkaufen zu wollen.

Experten vermuten, dass dieser Zustand mit einem seltenen angeborenen Entwicklungsdefekt namens Polymelie zusammenhängen könnte. In solchen Fällen kann sich ein zusätzliches Bein oder Glied am Körper des Tieres bilden.

Bislang wurden keine weiteren Informationen über den Gesundheitszustand der Kuh und inwieweit das Wachstum sie beeinträchtigt, bereitgestellt.