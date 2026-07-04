Radimov äußerte Bedenken zum körperlichen Zustand von Mohamed Salah

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Radimov äußerte Bedenken zum körperlichen Zustand von Mohamed Salah

Der ehemalige Zenit-Spieler und heute als Experte tätige Vladislav Radimov bewertete die Leistung von Mohamed Salah bei der Weltmeisterschaft 2026. Er anerkannte die Klasse des ägyptischen Stars, verschwieg jedoch nicht, dass vor den entscheidenden K.o.-Spielen Fragen zu seiner körperlichen Verfassung bestehen.

"Salah ist ein Spitzenspieler"

Nach Ansicht von Radimov bleibt Mohamed Salah ein Stürmer, der in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft auf hohem Niveau agieren kann.

Gleichzeitig betonte der Experte, dass in den weiteren Runden das Tempo und die Konkurrenz noch zunehmen werden.

"Salah ist ein Spitzenspieler, der den Anforderungen der WM-K.o.-Phase gerecht werden kann. Aber es gibt Zweifel an seiner aktuellen Verfassung", sagte Radimov.

Körperliche Fitness könnte entscheidend sein

Der ehemalige Fußballer betonte, dass in den K.o.-Spielen Technik und Erfahrung allein nicht ausreichen. Bei temporeichen Spielen ist auch die körperliche Verfassung der Spieler von großer Bedeutung.

Radimov stellte fest, dass Salah derzeit nicht in seiner besten sportlichen Form ist.

"In den weiteren Runden steigt das Spieltempo. Die körperliche Fitness wird sehr wichtig sein, und Salah ist derzeit nicht auf seinem höchsten Niveau", sagte er bei Match TV.

Ein großer Test gegen Argentinien steht bevor

Die ägyptische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf die argentinische Nationalmannschaft.

Die Begegnung findet am Dienstag, den 7. Juli statt. Salah wird in dieser Partie eine der wichtigsten Hoffnungen Ägyptens sein.

Kann Salah seine Mannschaft in die nächste Runde führen?

Das Spiel gegen Argentinien könnte die wahren Fähigkeiten des ägyptischen Stürmers zeigen. Wenn Salah seinen besten Fußball zeigt, könnte Ägypten dem Gegner ernsthafte Probleme bereiten.

Denken Sie, dass Salah im Spiel gegen Argentinien zum entscheidenden Helden werden kann?

Vladislav RadimovMohamed SalahÄgyptenArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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