Samsung Galaxy Z Fold 8 und Flip 8 Serie: Design der neuen Flaggschiffe enthüllt

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Samsung Galaxy Z Fold 8 und Flip 8 Serie: Design der neuen Flaggschiffe enthüllt

Der südkoreanische Technologieriese Samsung arbeitet an seinen nächsten faltbaren Smartphones. Obwohl bis zur offiziellen Präsentation noch Zeit ist, hat der Zubehörhersteller Thinborne hochwertige Bilder der kommenden Modelle Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Flip 8 veröffentlicht. Diese Informationen bereichern die Vorstellung davon, wie die Geräte der neuen Generation aussehen werden. Berichtet von Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com zeigen die veröffentlichten Bilder das äußere Erscheinungsbild und das Designkonzept der Geräte vollständig. Während die Modelle Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 den markanten Stil ihrer Vorgänger-Flaggschiffe beibehalten, wird das Standardmodell Galaxy Z Fold 8 voraussichtlich in einem völlig neuen Erscheinungsbild präsentiert. Gerade dieses Modell weckt das größte Interesse bei Experten und Nutzern.

Revolutionäre Veränderungen im Design

Die Bildschirmverhältnisse des neuen Galaxy Z Fold 8 haben sich sowohl außen als auch innen deutlich verändert. Brancheninsider betonen, dass die von Samsung in diesem Modell angewandten Bildschirmproportionen dem faltbaren iPhone Ultra ähneln werden, das voraussichtlich in Zukunft von Apple vorgestellt wird. Dies deutet darauf hin, dass sich ein neuer Standard für das Formfaktor faltbarer Geräte unter den Marktführern herausbildet.

Die von Thinborne bereitgestellten Bilder stimmen vollständig mit den zuvor verbreiteten CAD-Renderings und Insider-Informationen überein. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das endgültige Produkt genau so aussehen wird. Samsungs Ingenieure scheinen sich vor allem auf die Verringerung der Gerätedicke und eine noch schmalere Bildschirmumrandung konzentriert zu haben.

Technische Funktionen und Präsentationsdatum

Auf dem Smartphone-Markt Usbekistans nehmen Samsungs faltbare Modelle, insbesondere die Fold- und Flip-Serien, eine renommierte Position ein. Bei den Geräten der neuen Generation wird voraussichtlich nicht nur dem Design, sondern auch der Leistung besondere Bedeutung beigemessen. Insbesondere werden alle Flaggschiffe mit Prozessoren der neuesten Generation und Funktionen der künstlichen Intelligenz (AI) ausgestattet.

Berichten zufolge ist die offizielle Premiere der neuen Galaxy Z-Serie-Smartphones für den 22. Juli dieses Jahres in London geplant. Bei dieser Veranstaltung könnte Samsung nicht nur Smartphones, sondern auch weitere neue Elemente des Ökosystems präsentieren. Bisher hat der Hersteller keine offizielle Stellungnahme zu diesen geleakten Informationen abgegeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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