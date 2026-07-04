Mohamed Salahs Mut: Ägypten besiegt Australien und schreibt Geschichte

In einem unerbittlichen Kampf um einen Platz im Achtelfinale der Weltmeisterschaft besiegte die ägyptische Nationalmannschaft Australien und schrieb ein neues Kapitel in ihrer Geschichte. Nachdem die reguläre Spiel- und Verlängerung der Begegnung in Dallas mit einem 1:1-Unentschieden geendet hatte, wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Dort beeindruckte Ägyptens Kapitän Mohamed Salah alle mit seiner Coolness und Klasse. Goal.com Bericht liefert.

In der regulären Spielzeit hatte Emam Ashour Ägypten in Führung gebracht. Ein Eigentor von Mohamed Hany in der zweiten Halbzeit stellte jedoch den Ausgleich her. Die Australier zeigten disziplinierte Defensive und schafften es, das Spiel bis zum Elfmeterschießen zu retten. Doch das Glück lächelte den Nordafrikanern in dieser Lotterie zu.

Panenka-Stil und Kapitänsverantwortung

Als das Elfmeterschießen in seine entscheidende Phase eintrat, trat Mohamed Salah an den Ball. Der erfahrene Stürmer chippte den Ball ruhig über Torwart Mat Ryan und verwandelte im Panenka-Stil. Dieses riskante Manöver gab dem Team nicht nur die Führung, sondern hob auch die Moral seiner Mitspieler. Schließlich sicherte Hossam Abdelmaguids sicherer Elfmeter Ägyptens 4:2-Sieg.

Laut Goal.com kommentierte Mohamed Salah seine Entscheidung nach dem Spiel: "Wenn es jemand tun musste, dann ich. Ich habe mehr Erfahrung als die anderen im Kader und wollte den jüngeren Spielern Selbstvertrauen geben. Ob dies meine letzte Weltmeisterschaft sein wird oder nicht, weiß ich nicht, aber ich musste das tun."

Die Liverpool-Legende, derzeit als freier Agent, zeigte seinen jungen Mitspielern mit dieser Aktion, wie man unter Druck spielt. Im Laufe des Spiels konnten Harry Souttar und Lucas Herrington für Australien ihre Chancen nicht nutzen, was zum Ausscheiden der Ozeanier aus dem Turnier führte.

Ein neuer Rekord im afrikanischen Fußball

Dieser Sieg hat monumentale Bedeutung für den ägyptischen Fußball. Ägypten wurde zur fünften afrikanischen Nation, die ein Spiel in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft gewann. Zuvor hatten Kamerun, Senegal, Ghana und Marokko diese Leistung erbracht. Die "Pharaonen" überwanden eine langjährige psychologische Hürde und erreichten das Achtelfinale.

Salah betonte, dass er vor dem Spiel in der Kabine den Jungen gesagt habe, dass dies die größte Bühne der Welt sei und sie es genießen sollten. Ägyptens nächster Gegner und das Spieldatum in der nächsten Runde werden in Kürze bekannt gegeben. Dieser Sieg wird in ganz Ägypten und auf dem afrikanischen Kontinent als großes Fest gefeiert.