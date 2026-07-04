Klopp erklärt sich bereit, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen

Jürgen Klopp könnte den Posten des Cheftrainers der deutschen Nationalmannschaft übernehmen. Der renommierte Experte bestätigte, dass Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund aufgenommen wurden, und erklärte offen, dass er bereit sei, die Situation der Nationalmannschaft grundlegend zu verändern.

Vertrag mit Nagelsmann aufgelöst

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft in der ersten Phase der WM-2026-Playoffs aus dem Wettbewerb ausgeschieden war, löste der Deutsche Fußball-Bund den mit Julian Nagelsmann geschlossenen Vertrag auf.

Daraufhin gab der DFB offiziell bekannt, Gespräche mit Jürgen Klopp aufnehmen zu wollen. Der Experte selbst signalisierte ebenfalls seine Bereitschaft, das Angebot zu prüfen.

Alles ging sehr schnell

Klopp bestätigte, dass tatsächlich Gespräche geführt werden.

„Ja, ich bestätige, dass Gespräche stattfinden. Alles ging sehr schnell. Julian ist zurückgetreten. Der Deutsche Fußball-Bund sucht einen neuen Cheftrainer und sie führen Gespräche mit mir“, sagte er.

Vertrag mit Red Bull ist ein Thema

Der ehemalige Cheftrainer des FC Liverpool arbeitet derzeit als Leiter der Fußballsparte von Red Bull.

Klopp betonte, dass er vor der Annahme der neuen Position alle Angelegenheiten mit seinem aktuellen Arbeitgeber klären müsse.

„Dafür braucht es Zeit. Ich habe einen laufenden Vertrag mit Red Bull. Ich habe mein Interesse an Gesprächen bekundet. Diese werden ernst und inhaltlich sein, denn es geht nicht nur darum, Nagelsmanns Platz zu füllen.“

Mintzlaff könnte keine Hürden errichten

Der Experte wies darauf hin, dass er auch mit dem Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff sprechen müsse.

„Wir haben einige Dinge besprochen. Ich glaube nicht, dass er etwas blockieren wird. Ich arbeite seit 19 Monaten hier und es war eine sehr ereignisreiche Zeit“, sagte Klopp.

Wir müssen die Situation grundlegend verändern

Klopp leugnete auch nicht, dass er mental bereit sei, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen.

„Ich bin bereit. Sobald Gespräche beginnen, denkt man schneller. Wir müssen die Situation grundlegend verändern“, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender MagentaTV.

Nun ist die Hauptfrage: Können der Deutsche Fußball-Bund und Jürgen Klopp eine offizielle Einigung erzielen?